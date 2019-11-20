نيمار يخون برشلونة ويطعن ميسي من الخلف

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة قوية لبرشلونة خلال الفترة الحالية.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان أبلغ والده بفتح محادثات مع ريال مدريد بالفترة الحالية.

وذكر الموقع أن نادي برشلونة ابتعد قليلاً عن الاهتمام بنيمار بعد تألق اللاعب الشاب أنسو فاتي وانتظار انفجار موهبة أنطوان جريزمان بقميص البلوجرانا.





وتعهد بيريز رئيس نادي ريال مدريد بتقديم عرض خيالي من أجل البرازيلي وسيكون قائداً للفريق مع وجود هازارد وبنزيما في الخط الهجومي





ورفض سان جيرمان انتقال نيمار لبرشلونة في الصيف الماضي بعدما حدد مبلغاً خرافياً لرحيل اللاعب عن ملعب حديقة الأمراء.