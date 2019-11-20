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مهرجان القاهرة السينمائي.. أبرز الفائزين بجائزة فاتن حمامة التقديرية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:43 م
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شعار المهرجان
شعار المهرجان
رانيا ماهر
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يبدء اليوم أولى أيام حفل مهرجان القاهره السينمائي الدولي الذي سيستمر حتى 29 نوفمبر الجاري برئاسة المنتج محمد حفظي والذي سيقام علي حسب مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.


وخلال الحفل سوف يتم تسليم جائزة فاتن حمامه التقديريه لكل من المخرج المصري شريف عرفه والمخرج البريطاني تيري جليام والفنانه منة شلبي، وسوف سيلط ضوء الحفل علي السينما المكسيكيه التي أخترها المهرجان ضيف شرف هذا العام،

مقدمي الحفل

يشترك في تقديم الحفل دينا الشربيني وخالد الصاوي و أحمد داوود وسيشهد الحفل العديد من نجوم مصر وفنانين الوطن العربي كما يشهد العديد من الفعاليات.


والمهرجان يحمل اسم السينمائي المصري الراحل يوسف شريف رزق الله الذي رحل عم عالمنا 12 يوليو الماضي، والمهرجان يضم 150 فيلماً سيتم عرضهم خلال 9 أيام وسيكون من بينهم 35 فيلماً في عرضهم الاول.


ونذكر أن فيلم The Irishma سيفتتح الدوره 41 من مهرجان القاهره السينمائي في عرض خاص الليلة وسيتم عرضه جماهيريا بالمجان يوم الخميس 21 نوفمبر قي الساعه 1 ظهرا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.


الفيلم من إخراج الأمريكي مارتن سكورسيزي و الفيلم يجمع في بطولته أبرز ممثلي هوليوود في الخمسين عامًا الماضية (روبرت دينيرو) و(ألباتشينو)، بالإضافة للفائز بالأوسكار من قبل والعائد من الاعتزال (جو بيشي).


الفيلم من إنتاج شبكة نيتفلكس، وهو صاحب ميزانية ضخمة تجاوزت 160 مليون دولار أمريكي، على جانب آخر فهو أحد أبرز أفلام العام بلا جدال، يقدم من خلاله سكورسيزي ملحمة مدتها 3 ساعات ونصف، نعاين فيها نسخة جديدة من عالم عصابات سكورسيزي، نسخة أكثر تأملاً وأكثر إثارة للشجن.
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الكلمات المفتاحية

يوسف شريف رزق الله مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي سينماء رزق الله

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