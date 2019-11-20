٢٧ مليار جنيه ايرادات "البريد" خلال العام الجاري





كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن إيرادات البريد خلال العام الجاري بلغت حوالي ٢٧ مليار جنيه بزيادة ١.٨ مليار جنيه عن العام الماضي.





وأوضح الصغير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالقرية الذكية، أن إيرادات الخدمات البريدية وحدها بلغت حوالى ٣ مليار جنيه بزيادة ٨٠٠ مليون جنيه عن العام الماضي.





وأكد الصغير أن الهيئة مستمرة فى تطوير مراكز الخدمات البريدية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وأشار الصغير إلى أن الهيئة تسعى لزيادة الخدمات الحكومية المقدمة من خلال مكاتب البريد