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عصام الصغير: حققنا ٣ مليارات جنيه إيرادات من الخدمات البريدية خلال ٢٠١٩
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:30 م
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أحمد الشيخ
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قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد إن الهيئة ركزت خلال الأعوام الماضية على الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ميكنة الخدمات وتطوير مكاتب البريد.
وأكد رئيس هيئة البريد خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أن الإيرادات المحققة من الخدمات البريدية فقط بلغت ٣٠ مليار جنيه فى ٣٠ يونيو الماضي، وهو ما يعد نجاح كبير للخدمات البريدية.
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