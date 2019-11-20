في يوم الطفل Children's Day.. أطفال متلازمة داون ملائكة يستحقون الرعاية

فعلت الأمم المتحدة يوماً عالمياً، أسمته يوم الطفل Children's Day، للتأكيد على ضرورة الاهتمام بالطفال ورعايتهم، فهم عماد الأمم، ووقودها المحرك نحو التقدم، فهم رجال المستقبل، وإيماناً بوجوب توعية الشعوب تجاه الأطفال ورعايتهم.





أسباب إنجاب طفل يعاني من المتلازمة داون





يُولد طفل واحد من بين 1000 مصاب بمتلازمة داون، وهو خلل وراثي نتيجة وجود كروموسوم إضافي لدى الجنين وتحديداً الكروموسوم 21، فمن الطبيعي أن يكون موجود نسختين من الكروموسوم21، ويحدث هذا الخلل أثناء نمو الجنين في الرحم بالشهور الأولى من الحمل.





أعراض متلازمة داون





وفي يوم الطفل Children's Day، نريد أن نشير إلى معاناة المصابين بمتلازمة داون، لما يواجهوه من مشاقٍ ومضاعفات بالغة، أثناء الطفولة وتلازمهم حتى الكبر، ولديهم العديد من المضاعفات، كالخلل في القلب، ومشاكل الأمعاء، آلام العينين، مشاكل في السمع والبصر، وتوقف التنفس أثناء النوم، وهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم.





نظرة المجتمع الخاطئة





ورغم ما يلقاه أطفال متلازمة داون، من مشاكل صحية، تتعلق بالأعراض الملازمة لهم طيلة حياتهم، والنفسية؛ نتيجة التعامل الخاطئ معهم، ونظرة المجتمع القاسية لهم، وفي يوم الطفل Children's Day، لزم الإشارة إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع إليهم وتقديم المساعدة لهم، ليتكيفوا مع البيئة والناس.





يوم الطفل Children's Day.. كيف تساعد طفل متلازمة داون؟





تقديم الدعم المعنوي، المتمثل في تغيير نظرة المجتمع، تجاه هؤلاء الأطفال، والتأكيد على أنهم ليسوا مرضى، وإنما يعانون من عرض ناتج عن طفرة جينية، لا دخل لأحد بها.





تكلفة الرعاية العالية





الدعم المادي، إذ يحتاج طفل متلازمة داون، لرعاية خاصة واهتمام كبير، وأدوية علاجية وجلسات علاج طبيعي، بجانب حضانات ومدارس مخصصة لهم، غير متوفرة بشكل كبير، وهي بمبالغ عالية، قد لا يقوى عليه الكثير، لذا يجب توفير دور رعاية شاملة، صحية وتعليمية واجتماعية.





طفل متلازمة داون يحارب من أجل التكيف مع المجتمع





إن الاهتمام بالطفل عملية في غاية الأهمية، ولاسيماً الأطفال الذي يعانون من مشاكل وراثية، فهم في تحدٍ دائم، من أجل التكيف مع المجتمع، ويتحمل اباؤهم أعباء كثيرة؛ للوصول بأبنائهم لدرجة تعايش مع البيئة، تقترب من الطفل الطبيعي، و يوم الطفل Children's Day، علينا جميعاً نبذ أي نظرة متدنية لدى البعض تجاه الطفل الداون، وتقديم المساعدة والترحيب بهم كعنصر فعال في المجتمع.







