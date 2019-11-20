فورد تفاجئ محبيها و تكشف عن أسطورتها "Mustang Mach-E" الكهربائية

كشفت شركة فورد الأمريكية، الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة، عن سيارتها الكهربائية الجديدة " Mach-E" من أسطورتها Mustang.

وأوضحت فورد ، أن سيارتها الكهربائية MachE الجديدة تختلف عن الموديل التقليدي من السيارة بالتخلي عن خطوط الكوبيه لصالح هيكل الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.





وتطل السيارة الكهربائية MachE بطول 4.72 متر وتشتمل على 5 مقاعد، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 402 لتر، فضلا عن 100 لتر إضافية في المقدمة.





وتتمتع المقصورة القيادة الداخلية بشاشة لمسية ضخمة مع القليل من المفاتيح والأزرار، كما استبدلت فورد مقابض الأبواب بالمستشعرات.





وتقدم فورد للسيارة MachE بطارية قياسية سعة 75 كيلووات ساعة تبلغ معها السيارة مدى السير 450 كلم، وأخرى سعة 99 كيلووات ساعة بمدى سير يصل إلى 600 كلم.





وفي الموديل الأساسي تعتمد السيارة MachE على سواعد محرك كهربائي بقوة 190 كيلووات بقوة 258 حصان، في حين يعتمد الموديل الأقوى على سواعد محرك بقوة 248 كيلووات وعزم 337 حصان.





أما نسخة GT التي ستنضم في وقت لاحق لبرنامج الدفع، فتعتمد على سواعد محرك بقوة 342 كيلووات وعزم 465 حصان.





وتتسارع النسخة الأساسية من السيارة، والتي تزن 2.2 طن، من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 8 ثوان، بينما تصل نسخة GT إلى نفس السرعة في أقل من 4 ثوان.



