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خدمة "Amazon Music" متاحة الآن مجانا لأجهزة أندرويد و IOS و Fire TV

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:24 م
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Amazon Music
Amazon Music
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أعلنت شركة أمازون، منذ فترة، أنها ستجعل خدمتها Amazon Music الموسيقية متاحة بشكل مجاني على الهواتف المحمولة والويب وأجهزة تلفاز Fire TV. 

وبدأت أمازون بالفعل بهذا على أجهزة Alexa ومكبرات صوت Echo، حيث أتاحت هذه التجربة المجانية إمكانية الوصول إلى "أفضل قوائم التشغيل والمحطات"، بشرط مع وجود إعلانات، وطبعًا للتخلص من هذه الإعلانات، على المستخدم الاشتراك بعضوية Amazon Prime أو Amazon Music Unlimited.

ودعمت الشركة، اليوم الأربعاء، فئتها المجانية من خدمة بث الموسيقي "Amazon Music" للمزيد من الأجهزة، شاملة أجهزة أندرويد وآيفون وآيباد وأجهزة تلفاز Fire TV دون الحاجة إلى عضوية Prime أو اشتراك Amazon Music Unlimited، مشيرة إلى أن هذا الدعم متاح حاليًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

وهذه الفئة المجانية ستُوفر الوصول إلى أكثر من 2 مليون مسار صوتي مجاني ولكن مع إعلانات، وتضع الشركة نفسها بمنافسة مباشرة مع الخدمات المماثلة كخدمة "سبوتيفاي" و "جوجل بلاي ميوزيك" وغيرها من الخدمات الأخرى، ولكن مع سيطرة أمازون وبشكل مريح على سوق السماعات الذكية، فمن المحتمل أن تجذب هذه الإضافة عددًا كبيرًا من المستخدمين.
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