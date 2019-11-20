10 دول تشارك فى بطولتى إبراهيم مصطفى الدولية والبطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار أن عدد الدول المشاركة فى بطولتى إبراهيم مصطفى الدولية والعربية للكبار للمصارعة الحرة والرومانية ، عشرة دول هى مصر والأردن والكويت والسودان والبحرين والسعودية واليمن وفلسطين وقبرص والهند وكبرجسان ، وتقام البطولتين خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجارى ، ويمثل تلك الدول أكثر من 200 لاعب ولاعبة ، ويفتتح البطولتين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تمام الساعة السادسة من مساء السبت المقبل بالصالة المغطاة الكبرى الدولية باتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة ،





وجه مجلس إدارة الاتحاد بقيادة اللواء عصام النوار الدعوة للقيادات الرياضية ووممثلى اللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية ، ووسائل الإعلام المختلفة لحضور فاعليات البطولتين ، ويشرف على بطولة إبراهيم مصطفى الدولية فنيا التونسى كمال بو عزيز مندوب الاتحاد الدولى ، ويشرف على البطولة العربية المصرى شريف على حلاوة مندوب الاتحاد الدولى ، كما يتولى الإشراف على فعاليات دراسات وتقييم الحكام المصريين والعرب المتقدمين للحصول على الدراجات الدولية .





صرح العميد محمد محمود عضو الاتحادين المصري والافريقي للمصارعة والمنسق الاعلامي للبطولتين ان كل الإجراءات الخاصه بالبطولتين من لجان واعداد وتنظيم تسير علي قدم وساق وبتعاون من اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب ورعاية وزارة الرياضة تحت قيادة الوزير الرياضي الدكتور أشرف صبحي ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الذى عقد جلسته الاسبوع الماضى بحضور العقيد هانى محمد عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد ، والدكتور محمود السيد أحمد السكرتير العام ونائب مدير البطولة ، واللواء وجيه عبد العزيز بكير أمين الصندوق ورئيس اللجنة المالية ، والدكتورة نرمين رفيق محمد عضوة المجلس ، والعميد محمد محمود على عضو المجلس ورئيس اللجنة الاعلامية ، والعقيد إبراهيم عادل مصطفى عضو المجلس ومدير البطولة ، والدكتور أحمد عبد الحميد عمارة عضو المجلس ورئيس لجنة المراسم ، استعرض كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالبطولتين ، وقام إبراهيم عادل مصطفى نجل المرحوم عادل مصطفى نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق ، وحفيد المرحوم إبراهيم مصطفى الحائز على ذهبية دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها مدينة أمستردام عام 1928 بشرح كل الاجراءات الدولية الفنية والتنظيمية الخاصة ببطولة إبراهيم مصطفى والبطولة العربية ، كما قام كل من الدكتور محمود السيد أحمد السكرتير العام والعقيد هانى عبد الفتاح بشرح دور اللجان العاملة فى البطولة ، خاصة الفنية بمنافسات البطولتين ، واستقبال الوفود ومراسيم الإفتتاح ، والدور الكبير الذى لعبه العميد حازم مديرا الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى فى تدعيم اتحاد المصارعة واللاعبين لنجاح البطولتين .