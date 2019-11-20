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رئيس الحكومة المكلف يلتقي وفدًا من حركة الشعب قبل تشكيل الوزارة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:13 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إلتقى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وفدا عن حركة الشعب يضم زهير المغزاوي وهيكل المكي وفتحي بالحاج، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد مغزاوي في تصريحات صحافية، أنّه لم يتم التطرق خلال اللقاء إلى إمكانية مشاركة حركة الشعب في الحكومة الجديدة من عدمه، بل كان لقاء تعارف أكّد من خلاله الحبيب جملي استقلاليته ووقوفه على المسافة ذاتها من جميع الأحزاب، كردّ منه على التشكيك في استقلاليته، حسب قول المغزاوي.

وقال '' لم نقدّم للحبيب الجملي أي شروط بل قدمنا مقاربة حكم للبلاد وطلبنا دراستها.. وهو أعلمنا أنّ مناقشة برنامج الحكومة سينطلق من الورقة المقدّمة من حركة النضهة لكنه في المقابل أبدى استعداده للتخلي عن هذه الورقة''.

وأضاف أنّ اللقاء ارتكز أساسا على تقديم التوجّهات العامة الاقتصادية ووجهات نظر الحزب وفكرته عن ''حكومة الرئيس''، وأنّ رئيس الحكومة المكلّف أبدى استعداده لمناقشة كل ما طرح عليه من طرف وفد حركة الشعب، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور .

وأبرز المغزاوي أنّ الحبيب الجملي تحدّث عن بعث لجنة مهمتها وضع برنامج الحكومة الجديدة وأعضاؤها من الأحزاب التي تشاور وتفاوض معها، لافتا إلى أنّ حركة الشعب سندرس هذا الموضوع داخل  هياكل الحزب.
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