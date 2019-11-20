صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

أصدر مسئولو نادي الزمالك فرمانًا بعد إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط خلال مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الإستوائية بالأمس.





وخرج فرجاني مصابًا في لقاء الأمس أمام غينيا الإستوائية عند الدقيقة 60 من زمن اللقاء.





وقرر مسئولو الزمالك خضوع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية فور عودته بعد تأكيدات الجانب التونسي على عدم وجود إصابة خطيرة وحاجته للعلاج لمدة أسبوع فقط.





وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الأخيرة أمام غينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.





ومن المقرر أن يعود فرجاني ساسي ومواطنه حمدي النقاز إلى القاهرة غدًا الخميس، بعد انتهائهما من المشاركة مع نسور قرطاج في مباريات التصفيات الإفريقية.





ويستعد الزمالك لمواجهة أنبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري.





واستغل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق فترة توقف الدوري في علاج بعض السلبيات والوصول باللاعبين إلى الفورمة المثالية على كافة المستويات بسبب تراجع الأداء قبل التوقف وتعرضه لبعض الانتقادات وهو ما جاء فترة التوقف بمثابة توقيت مناسب له من أجل علاج السلبيات القائمة.



