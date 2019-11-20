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صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:13 م
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فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
هاني عصام
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أصدر مسئولو نادي الزمالك فرمانًا بعد إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط خلال مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الإستوائية بالأمس.

وخرج فرجاني مصابًا في لقاء الأمس أمام غينيا الإستوائية عند الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وقرر مسئولو الزمالك خضوع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية فور عودته بعد تأكيدات الجانب التونسي على عدم وجود إصابة خطيرة وحاجته للعلاج لمدة أسبوع فقط.

وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الأخيرة أمام غينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يعود فرجاني ساسي ومواطنه حمدي النقاز إلى القاهرة غدًا الخميس، بعد انتهائهما من المشاركة مع نسور قرطاج في مباريات التصفيات الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أنبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري.

واستغل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق فترة توقف الدوري في علاج بعض السلبيات والوصول باللاعبين إلى الفورمة المثالية على كافة المستويات بسبب تراجع الأداء قبل التوقف وتعرضه لبعض الانتقادات وهو ما جاء فترة التوقف بمثابة توقيت مناسب له من أجل علاج السلبيات القائمة.

وجدد مسئولو الزمالك الثقة في المدرب ورفضوا بشكل نهائي فكرة رحيله بسبب الحاجة إليه من كل الجوانب والثقة في إمكانياته ورؤيتهم أن الفريق عانى من بعض السلبيات قبل توقف المسابقة بسبب الإصابات لدى عدد من النجوم والغيابات الاضطرارية والتي أجبرت المدرب على تغيير مراكز بعض اللاعبين واللعب بتشكل اضطراري في بعض المواجهات وهو ما أثر بشكل سلبي لكنهم يتوسموا خيرًا في تغيير الأمور مع إستئناف بطولة الدوري من جديد في تحسن الأداء والعودة إلى العروض الجميلة والاستفادة من خبرات المدرب الكبيرة في القارة السمراء بالتفوق القاري وتحقيق تائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال افريقيا حيث أوقعت القرعة الزمالك مع مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.
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