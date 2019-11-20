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عاجل.. توافق "مصري – ألماني" بين السيسي وميركل لتسوية الأوضاع في ليبيا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:04 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بدار المستشارية فى العاصمة الألمانية برلين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحبت المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس لبرلين، مثمنة الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذى تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدة أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس، عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مشيدا بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خصوصا فى ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي فى مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، التى تلقى بتداعياتها الأمنية على محيطها الإقليمي فى إفريقيا، لا سيما فى منطقة دول الساحل.

حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

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ليبيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السيسي وميركل الرئيس عبدالفتاح السيسى الاوضاع في ليبيا

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