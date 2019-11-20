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ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:40 م
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منتخب طمصر
منتخب طمصر
علي نبوي
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أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء على مباريات الجولة الثانية من المجموعات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

ونجحت 6 منتخبتات في تحقيق فوزين متتاليين وحصد العلامة الكاملة من النقاط وهي غانا والجزائر والسنغال وتوتس ومدغشقر ونيجيريا.

وفيما يلي ترتيب الـ12 مجموعة عقب نهاية الجولة الثانية من التصفيات :

المجموعة الأولى 

غينيا 4 نقاط 

مالي 4 نقاط

ناميبيا 3 نقاط 

تشاد 0 

المجموعة الثانية 

أوغندا 4 نقاط 

بوركينا فاسو 4 نقاط 

مالاوي 4 نقاط

جنوب السودان 0 

المجموعة الثالثة 

غانا 6 نقاط 

جنوب إفريقيا 3 نقاط 

السودان 3 نقاط 

ساوتومي وبرينسيب 0

المجموعة الرابعة

غامبيا 4 نقاط 

الجابون 4 نقاط 

جمهورية الكونغو 3 نقاط 

أنجولا 0

المجموعة الخامسة 

موريتانيا 4 نقاط 

المغرب 4 نقاط 

جنوب إفريقيا الوسطى 3 نقاط

بوروندي 0

المجموعة السادسة

موزمبيق 4 نقاط 

الكاميرون 4 نقاط 

الرأس الأخضر 2 نقاط

رواندا 0

المجموعة السابعة 

جزر القمر 4 نقاط 

كينيا نقطتين
 
مصر نقطتين 

توجو 0

المجموعة الثامنة 

الجزائر 6 نقاط 

زيمبابوي 4 نقاط 

بوتسوانا نقطة 

زامبيا 0

المجموعة التاسعة 

السنغال 6 نقاط 

الكونغو 3 نقاط 

غينيا بيساو 3 نقاط 

إسواتيني 0

المجموعة العاشرة 

تونس 6 نقاط 

ليبيا 3 نقاط 

تنزانيا 3 نقاط

غينيا الاستوائية 0

المجموعة الحادية عشرة

مدغشقر 6 نقاط 

إثيوبيا 3 نقاط 

كوت ديفوار 3 نقاط 

النيجر 0

المجموعة الثانية عشرة

نيجيريا 6 نقاط 

بنين 3 نقاط

ليسوتو نقطة

سيراليون نقطة

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا
ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا
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