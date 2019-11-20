ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا



المجموعة الأولى



غينيا 4 نقاط



مالي 4 نقاط



ناميبيا 3 نقاط



تشاد 0



المجموعة الثانية



أوغندا 4 نقاط



بوركينا فاسو 4 نقاط



مالاوي 4 نقاط



جنوب السودان 0



المجموعة الثالثة



غانا 6 نقاط



جنوب إفريقيا 3 نقاط



السودان 3 نقاط



ساوتومي وبرينسيب 0



المجموعة الرابعة



غامبيا 4 نقاط



الجابون 4 نقاط



جمهورية الكونغو 3 نقاط



أنجولا 0



المجموعة الخامسة



موريتانيا 4 نقاط



المغرب 4 نقاط



جنوب إفريقيا الوسطى 3 نقاط



بوروندي 0



المجموعة السادسة



موزمبيق 4 نقاط



الكاميرون 4 نقاط



الرأس الأخضر 2 نقاط



رواندا 0



المجموعة السابعة



جزر القمر 4 نقاط



كينيا نقطتين



مصر نقطتين



توجو 0



المجموعة الثامنة



الجزائر 6 نقاط



زيمبابوي 4 نقاط



بوتسوانا نقطة



زامبيا 0



المجموعة التاسعة



السنغال 6 نقاط



الكونغو 3 نقاط



غينيا بيساو 3 نقاط



إسواتيني 0



المجموعة العاشرة



تونس 6 نقاط



ليبيا 3 نقاط



تنزانيا 3 نقاط



غينيا الاستوائية 0



المجموعة الحادية عشرة



مدغشقر 6 نقاط



إثيوبيا 3 نقاط



كوت ديفوار 3 نقاط



النيجر 0



المجموعة الثانية عشرة





نيجيريا 6 نقاط



بنين 3 نقاط



ليسوتو نقطة



سيراليون نقطة





أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء على مباريات الجولة الثانية من المجموعات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.ونجحت 6 منتخبتات في تحقيق فوزين متتاليين وحصد العلامة الكاملة من النقاط وهي غانا والجزائر والسنغال وتوتس ومدغشقر ونيجيريا.وفيما يلي ترتيب الـ12 مجموعة عقب نهاية الجولة الثانية من التصفيات :