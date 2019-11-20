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ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:40 م
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علي نبوي
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أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء على مباريات الجولة الثانية من المجموعات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.
ونجحت 6 منتخبتات في تحقيق فوزين متتاليين وحصد العلامة الكاملة من النقاط وهي غانا والجزائر والسنغال وتوتس ومدغشقر ونيجيريا.
وفيما يلي ترتيب الـ12 مجموعة عقب نهاية الجولة الثانية من التصفيات :
المجموعة الأولى
غينيا 4 نقاط
مالي 4 نقاط
ناميبيا 3 نقاط
تشاد 0
المجموعة الثانية
أوغندا 4 نقاط
بوركينا فاسو 4 نقاط
مالاوي 4 نقاط
جنوب السودان 0
المجموعة الثالثة
غانا 6 نقاط
جنوب إفريقيا 3 نقاط
السودان 3 نقاط
ساوتومي وبرينسيب 0
المجموعة الرابعة
غامبيا 4 نقاط
الجابون 4 نقاط
جمهورية الكونغو 3 نقاط
أنجولا 0
المجموعة الخامسة
موريتانيا 4 نقاط
المغرب 4 نقاط
جنوب إفريقيا الوسطى 3 نقاط
بوروندي 0
المجموعة السادسة
موزمبيق 4 نقاط
الكاميرون 4 نقاط
الرأس الأخضر 2 نقاط
رواندا 0
المجموعة السابعة
جزر القمر 4 نقاط
كينيا نقطتين
مصر نقطتين
توجو 0
المجموعة الثامنة
الجزائر 6 نقاط
زيمبابوي 4 نقاط
بوتسوانا نقطة
زامبيا 0
المجموعة التاسعة
السنغال 6 نقاط
الكونغو 3 نقاط
غينيا بيساو 3 نقاط
إسواتيني 0
المجموعة العاشرة
تونس 6 نقاط
ليبيا 3 نقاط
تنزانيا 3 نقاط
غينيا الاستوائية 0
المجموعة الحادية عشرة
مدغشقر 6 نقاط
إثيوبيا 3 نقاط
كوت ديفوار 3 نقاط
النيجر 0
المجموعة الثانية عشرة
بنين 3 نقاط
ليسوتو نقطة
سيراليون نقطة
ونجحت 6 منتخبتات في تحقيق فوزين متتاليين وحصد العلامة الكاملة من النقاط وهي غانا والجزائر والسنغال وتوتس ومدغشقر ونيجيريا.
وفيما يلي ترتيب الـ12 مجموعة عقب نهاية الجولة الثانية من التصفيات :
المجموعة الأولى
غينيا 4 نقاط
مالي 4 نقاط
ناميبيا 3 نقاط
تشاد 0
المجموعة الثانية
أوغندا 4 نقاط
بوركينا فاسو 4 نقاط
مالاوي 4 نقاط
جنوب السودان 0
المجموعة الثالثة
غانا 6 نقاط
جنوب إفريقيا 3 نقاط
السودان 3 نقاط
ساوتومي وبرينسيب 0
المجموعة الرابعة
غامبيا 4 نقاط
الجابون 4 نقاط
جمهورية الكونغو 3 نقاط
أنجولا 0
المجموعة الخامسة
موريتانيا 4 نقاط
المغرب 4 نقاط
جنوب إفريقيا الوسطى 3 نقاط
بوروندي 0
المجموعة السادسة
موزمبيق 4 نقاط
الكاميرون 4 نقاط
الرأس الأخضر 2 نقاط
رواندا 0
المجموعة السابعة
جزر القمر 4 نقاط
كينيا نقطتين
مصر نقطتين
توجو 0
المجموعة الثامنة
الجزائر 6 نقاط
زيمبابوي 4 نقاط
بوتسوانا نقطة
زامبيا 0
المجموعة التاسعة
السنغال 6 نقاط
الكونغو 3 نقاط
غينيا بيساو 3 نقاط
إسواتيني 0
المجموعة العاشرة
تونس 6 نقاط
ليبيا 3 نقاط
تنزانيا 3 نقاط
غينيا الاستوائية 0
المجموعة الحادية عشرة
مدغشقر 6 نقاط
إثيوبيا 3 نقاط
كوت ديفوار 3 نقاط
النيجر 0
المجموعة الثانية عشرة
نيجيريا 6 نقاط
بنين 3 نقاط
ليسوتو نقطة
سيراليون نقطة
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