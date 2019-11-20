الإسكندرية تستعد لاستضافة المؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية والقلب والصدر

تستعد محافظة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية والقلب والصدر، المقرر انعقاده منتصف ديسمبر المقبل بالتنسيق مع كلية الطب جامعة المنصورة.





وقالت بسمة الشريف، المسؤول الإعلامي للمؤتمر، إن الفعالية تمثل اندماجا مع المؤتمر الدولي السابع لجراحة الأوعية الدموية والسادس لجراحة القلب، بمشاركة ١٢٠٠ جراح مصري و١٨ خبيرا أجنبيا، برئاسة الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية والقلب والصدر بكلية الطب جامعة المنصورة.





وأضافت "الشريف" أن المؤتمر سيتناول أحدث التطورات في مجال جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر وعلي رأسها طرق علاج تمدد الأورطي الصدري والباطني باستخدام تقنية الدعامات المغطاة المتشعبة، وكذلك تقنية التدخل المختلط والذي يجمع بين الجراحة والقسطرة، إضافة إلى تقنيه الحفاظ علي وصلات الغسيل الكلوي وإطالة مدة استخدامها.





وأشارت إلى أن المؤتمر سيتناول أيضا طرق إزالة جلطات المخ بالقسطرة التداخلية وعلاج زيادة إفراز الغدد العرقية عن طريق منظار الصدر، ومدخل جديد لعلاج ضلع الرقبة الزائد، والطرق الحديثة لوصلات الغسيل الكلوي للأطفال، فيما ستتضمن الفعاليات نقلا حيا لعدد من الجراحات من دول ألمانيا وإيطاليا وأيرلندا.



