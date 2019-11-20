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الصين تستدعي دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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مظاهرات هونج كونج
مظاهرات هونج كونج
وكالات
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هددت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة بـ"إجراءات انتقامية"، بعد تبني مجلس الشيوخ الأمريكي نصا يدعم المتظاهرين في هونج كونج، التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي.

 

وفي بيان لوزارة الخارجية الصينية، قالت إن نائب وزير الخارجية ما جاوتشو، استدعى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين، لتقديم "احتجاج رسمي" و"الاعتراض" على هذا النص.

 

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، أن هدف الولايات المتحدة "ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفين المعادين للصين، الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ".

 

وكشفت الصين أن الهدف من الخطوة الأمريكية هو "تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونغ كونغ"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

 

وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يدعم "حقوق الإنسان والديمقراطية" في هونغ كونغ، ويهدد بإلغاء الوضع الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة.

 

ووافق المشرّعون الأميركيون أيضا على إجراء يحظر بيع سلطات هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أشهر.

 

وتبنى مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي مشروع قانون مماثل. ويفترض أن يسعى المجلسان الآن إلى التوفيق بين النصين لجمعهما في إجراء واحد يقره الكونغرس، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

 

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الكلمات المفتاحية

واشنطن دبلوماسي رفيع المستوى الصين الخارجية الصينية

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