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قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
بسام عبدالحميد
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عقدت منطقة قنا الازهرية، مسابقة أوائل الطلبة والطالبات على مستوى المرحلة الابتدائية، تحت رعاية الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية، وأحمد الحساني، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية.

حيث جاء ترتيب المراكز المتقدمة للمرحلة الابتدائية بنين كالتالي:

المركز الأول الطالب محمد على حسن -معهد الغريب الابتدائي بفرشوط.

المركز الثاني الطالب عبد الله محمد عبد السلام -معهد القلعة الابتدائي بقفط.

المركز الثالث الطالب بلال عبد الرحيم محمد -معهد قنا النموذجي الابتدائي.

وللمرحلة الابتدائية للبنات:

المركز الأول الطالبة الزهراء هاشم حسين -معهد قنا الابتدائي النموذجي.

المركز الثاني الطالبة زينب يونس عبده -معهد القلعة الابتدائي بقفط.

المركز الثالث الطالبة مريم خالد فأوى -معهد النموذجي الابتدائي بنجع حمادي.
قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)
قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)
قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)
قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)
قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)
قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)
قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)
قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)
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