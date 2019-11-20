قنا الأزهرية تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية (صور)



حيث جاء ترتيب المراكز المتقدمة للمرحلة الابتدائية بنين كالتالي:



المركز الأول الطالب محمد على حسن -معهد الغريب الابتدائي بفرشوط.



المركز الثاني الطالب عبد الله محمد عبد السلام -معهد القلعة الابتدائي بقفط.



المركز الثالث الطالب بلال عبد الرحيم محمد -معهد قنا النموذجي الابتدائي.



وللمرحلة الابتدائية للبنات:



المركز الأول الطالبة الزهراء هاشم حسين -معهد قنا الابتدائي النموذجي.



المركز الثاني الطالبة زينب يونس عبده -معهد القلعة الابتدائي بقفط.



المركز الثالث الطالبة مريم خالد فأوى -معهد النموذجي الابتدائي بنجع حمادي.



عقدت منطقة قنا الازهرية، مسابقة أوائل الطلبة والطالبات على مستوى المرحلة الابتدائية، تحت رعاية الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية، وأحمد الحساني، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية.