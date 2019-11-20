المطران عطا الله حنا: نطالب برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر

طالب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر لكي يتمكن اهلنا هناك من التنقل من مكان الى مكان بحرية وقال سيادته بأن اغلاق المعابر من قبل السلطات الاحتلالية يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مضيفا بأن المعابر هي انسانية وكل ما يمر من خلالها انساني تلبية لاحتياجات المواطنين اليومية.





وقال إن السلطات الاحتلالية ما زالت تمنع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة وتعمل بنظام قوائم السلع الممنوعة وتفرض قيودا مجحفة على عملية التصدير من غزة الى الخارج.





وأصاف يجب إخراج المعابر من اية معادلات سياسية او امنيه مشيرا الى ان اغلاقها يشكل عقوبة جماعية لاكثر من مليوني مواطن يعيشون في غزة وان حرية التنقل للافراد ونقل البضائع عبر المعابر مكفولة بحكم القانون الدولي الانساني والاحتلال يخترق هذا القانون باغلاقه للمعابر وفرضه قيودا مشددة تحد من حركة الافراد والبضائع في حالة فتحها، وقال سيادته بأن الاحتلال ضمن سياسة تشديد حصار غزة اغلق كل معابرها وهنالك بعض الاستثناءات المحدودة ويفرض قيودا مشددة على حركة المرور تصل لمنع حالات انسانية عديدة لم تتمكن من المرور بسبب عدم حصولها على تصريح مرور بحجج امنية.





وأكمل أن الاوضاع الاقتصادية والانسانية في غزة تتدهور بشكل متصاعد بسبب الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي.





وناشد الاحرار في عالمنا وفي منطقتنا العربية بالوقوف الى جانب اهلنا في قطاع غزة ومؤازرتهم انسانيا واجتماعيا وصحيا حيث ان الوضع الصحي خطير والعجز في توفير الادوية والمستهلكات الطبية كبير مما يهدد حياة الكثيرين من المرضى كما ويقيد عمل المستشفيات والمرافق الطبية.





وختم: نرحب بكل اولئك الذين يأتون من اي مكان في هذا العالم لكي يؤازروا اهلنا في غزة في محنتهم وما يحدث في غزة يحدث في اكثر من مكان في هذه الارض المقدسة.



