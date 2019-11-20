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ميليشيات الحوثي الإيرانية تفرج عن 3 سفن كانوا محتجزين لديها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
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احتجاز الحوثيين للسفن التجارية
احتجاز الحوثيين للسفن التجارية
وكالات
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أفرجت ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن 16 بحارا، من بينهم كوريان جنوبيان، كانوا قد احتجزوا مع سفنهم الثلاث على يد المتمردين قبل أيام، حسبما أعلنت سول.

 

وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بيانًا قالت فيه: "السفن وأفراد الطاقم الذين احتجزوا واعتقلوا في اليمن أطلق سراحهم جميعا".

 

واحتجز المتمردون الحوثيون، قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمالي مدينة الحديدة عند ساحل البحر الاحمر منذ الأحد الماضي.

 

وأعربت الحكومة السعودية، في بيان عن استنكارها لما تعرضت له القاطرة البحرية "رابغ 3" من عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

 

وأرسلت سول السفينة "شيونغي" التي تنتشر في مهمة مكافحة القرصنة، وكانت ترسو قبالة سواحل عمان، إلى المياه القريبة من مكان الحادث.

 

ووقع حادث الأحد بعد نحو أسبوعين من بدء مهمة تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر من اعتداءات تعرّضت لها سفن، واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

 

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو الماضي، حين شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي.

 

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الكلمات المفتاحية

واشنطن كوريا الجنوبية القاطرة البحرية السفن التجارية احتجاز الحوثيين

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