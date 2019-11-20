عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

تراجع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقفه في صفقة محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي الذي اقترب من القلعة الحمراء في يناير المقبل.





وأبدى فايلر خلال الأيام الأخيرة مرونة كبيرة في ضم محمود كهربا بعد أن كان يرفض التعاقده معه خوفًا من حالة عدم الانضباط السلوكي للاعب عندما كان في الزمالك.





وتسبب انضمام محمود كهربا لمنتخب مصر ولعبه في مركز المهاجم والجناح الأيسر في تراجع فايلر عن موقفه وهو ما جعل فايلر يعتبره كلاعب جوكر سيفيد خططه في المستقبل.









كما تلقى فايلر تعهدات من مسئولي الأهلي بعدم قدرة كهربا على الخروج عن النص في القلعة الحمراء لأن اللاعب نفسه يريد إثبات ذاته من جديد.







