نتنياهو يعلق على الغارات الإسرائيلية بدمشق

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الضربة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء في سوريا.

وأكد نتنياهو، أن الغارات الإسرائيلية، استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، وكانت ردا على قصف تعرضت له إسرائيل.

وأضاف: "لقد أوضحت أنه بغض النظر عن الجهة التي ستضر بنا، سنرد عليها ردا مؤلما، وهكذا فعلنا ضد أهداف عسكرية لقوات فيلق القدس الإيرانية ومنشآت عسكرية سورية بعد أن أطلقت منها صواريخ أمس باتجاه إسرائيل. سنكون ثابتين في ضمان أمن إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعلن في وقت سابق، استهداف مواقع عسكرية، قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي، أنه نجح في اعتراض 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل.