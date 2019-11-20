كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر تستقبل رفات القديسة تريزا (صور)

استقبلت مساء أمس، كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع.





كان في استقبال الرفات المقدس طلاب المدرسة والهيئة التعليمية، وجمهور الشعب.





أقيم القداس الإلهي الاحتفالي في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث ترأس صلاة الذبيحة الإلهية صاحب السيادة المطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان.





وشارك سيادته في صلاة الذبيحة الإلهية الأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب إيليا الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة من الكنائس المارونية.





واختتمت فعاليات، اليوم، بالدورة والتطواف الاحتفالي، والذي أقيم في الشوارع المحيطة بالمدرسة، علما بأن الرفات المقدس سيتواجد اليوم الأربعاء في الكنيسة المارونية بمصر الجديدة.



