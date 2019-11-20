لطيفة تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية (صورة)

تشويقها الجمهور



وقد شوقت لطيفة جمهورها مؤخرا لموعد طرح ألبومها الجديد لعام 2020، وقالت إنها ستعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة: "‏موعد رسمى وثابت لنزول الألبوم اوعدكم تعرفوه فى خلال أيام والله .خلاص قربنا نخلص التحضيرات باذن الله".





وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الموزعين والشعراء والملحنين من ضمنهم حسام سعيد، محمود أنور، أحمد عاطف، سامر أبو طالب، إسلام صبري، عمرو المصري، محمدي.



يشار إلى أن أخر ألبوم للنجمة لطيفة، كان "أحلى حاجة فيا"، ويضم 14 أغنية ما بين المصرية واللبنانية والخليجية، وصورت منها لطيفة أغنية "أحلى حاجة فيا" في لبنان مع المخرج وليد ناصيف.





شاركت المطربة التونسية لطيفة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها وظهرت لطيفة بإطلالة ساحرة حيث ظهرت مرتدية بدلة باللون الذهبي ومكياج صارخ ناسب إطلالتها الجذابه وتركت شعرها منسدلا.وعلقت لطيفة، على الصورة قائلة: "صباح الخير"، وحاز المنشور علي أعجاب وتعليقات كثيره من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها المعتادة.ومنذ أيام طالبت لطيفة، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"بمساعدتها في تحديد موعد طرح الألبوم.وكتبت لطيفة: "‏طيب شايفين إن الألبوم ينزل فى آخر أيام 2019 ولا في أول أيام 2020 ؟؟؟ صدقونى انتو إلى باش تقرروا معايا".وبعد مساعدة جمهورها لها قررت أن موعد نزول الألبوم سيكون في 2020 و وعدت جمهورها بتقديم الأفضل عندها.