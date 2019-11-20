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عاجل.. السكة الحديد تعلن عودة حركة قطارات قليوب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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عادت حركة القطارات لطبيعتها بين محطتي قليوب وبنها، في الاتجاهين بعد تشغيل الخط النازل في الاتجاهين بين محطتي قليوب وبنها في الفترة من الساعة 5.30 صباحا وحتى الساعة 6.50 صباحا، نتيجة تعطل إحدى معدات تجديدات السكة علي الخط الطالع بحوش محطة طوخ.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، اعتذارها لجمهور الركاب عن تأخير القطارات خلال هذه الفترة، لافتة إلى أنها تقوم بعمل إصلاحات فى السكة بمحطة طوخ، وجارٍ مسير القطارات بسرعة 8 كم / ساعة؛ لحين إنهاء هذه الأعمال.

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