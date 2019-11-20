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السكران: الحكم ظلمنا أمام الإعلاميين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:50 ص
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السكران
السكران
سالم خليل
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قال طارق السكران المدرب العام لفريق المنيا إن هزيمة أمس أمام الإعلاميين بسبب حكم اللقاء الذي احتسب ركله جزاء غير صحيحة، من وجهة نظره تسببت في الخسارة.

وأضاف السكران أن فريقه أهدر العديد من الأهداف المحققة ويعد ذلك من أسباب الخسارة أيضاً، بجانب الظلم التحكيمي، مشيرا إلى أنه إذا توفر عامل التوفيق، لحقق المنيا الفوز.

وتابع السكران أن اللاعبين كانوا على قدر المسئوليه في المباراة، حيث أن فريقه كان مسيطرا علي معظم مجريات اللقاء.

وقدم مدرب الفريق المنياوي الشكر والتقدير لجماهير التي أتت لمساندة الفريق في اللقاء، موضحا بأن الموسم مازال طويلا، وأن التحدث عن الصعود للدوري الممتاز ليس الآن.

وكان نادي المنيا قد تلقي هزيمه من فريق الإعلاميين، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الإعلاميين، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني، للمجموعه الأولي للموسم الكروي الجديد 2019\2020.


فوز البنك الأهلي وشبان قنا وتعادل بنى سويف في القسم الثاني


وكانت نتائج الجولة الخامسة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني قد أسفرت عن فوز فريق الإعلاميين على المنيا بهدفين مقابل هدف .

سجل الهدف الاول محمد أسامة في الدقيقة 20 من الشوط الثاني وخالد كمال من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من ضربة جزاء وتمكن المنيا من تسجيل هدف عن طريق حازم مصطفى قبل نهاية اللقاء.

وفاز البنك الاهلي على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم البنك بهدف عمرو عزت بعد متابعة ضربة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى الألومنيوم حسام صادق وأضاف عمرو عزت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، وسجل محمد الشربيني هدف الألومنيوم في الدقيقة 13 للشوط الثاني.

وفاز فريق تليفونات بني سويف على طهطا بثلاثة أهداف نظيفة سجل مصطفى كشرى في الدقيقة 40 من الشوط الأول وأحمد يوسف في الدقيقة 20 من الشوط الثاني و أحمد رضا في الدقيقة 38.

وفاز فريق شبان قنا على فريق الفيوم بهدفين، سجلهما محمود فرج في الدقيقة 22الشوط الأول وأحمد عبد المنعم في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.

وحقق فريق ديروط الفوز على فريق سوهاج بهدف حمادة عوض في الدقيقة 15 وتعادل فريق بترول أسيوط مع فريق بنى سويف بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة

2-شبان قنا 12 نقطة

3- بني سويف 10 نقاط

4- تليفونات بني سويف10 نقاط

5- بترول أسيوط 7 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الإعلاميين 6 نقاط

8- ديروط 5 نقاط

9- الفيوم 4 نقاط

10- المنيا 4 نقاط

11-طهطا3 نقاط

12- سوهاج نقطتين

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الكلمات المفتاحية

طارق السكران المنيا السكران الاعلاميين اخبار الرياضة

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