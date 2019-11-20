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القبض على شخصين بحوزتهما 500 قرص تامول و3 طرب حشيش بالبحر الأحمر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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شنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، عددا من الحملات الأمنية على متعاطي وتجار المخدرات بمدن المحافظة وذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر.

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية عن ضبط تشكيل عصابي من شخصين وبحوزتهما 3 طرب حشيش ومبلغ مالي، وضبط عاطل وبحوزته 8 قطع حشيش ومبلغ مالي بمدينة الغردقة، وضبط عاطل وبحوزته 8 قطع حشيش ومبلغ مالي بمدينة سفاجا، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للمقدم هشام الأمير رئيس وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر أكدتها التحريات السرية بقيام كلًا من "حسين. ص" و"محمد. س" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما 500 قرص لعقار التامول المخدر و3 طرب لجوهر الحشيش المخدر تزن 300 جرام تقريبًا، ومبلغ مالي 15200 جنيه، وهاتفين.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتفان للاتصال بعملائهم.

وتلقى العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية إخطارا من المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة بضبط المدعو "حسام. ا" وبحوزته 8 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 30 جراما تقريبا ومبلغ مالي 75 جنيها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر أمام المقدم محمد كساب رئيس مباحث القسم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ متحصلات البيع.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا عقب تقنين الإجراءات من ضبط المدعو "محمد. ح. م" بـ 8 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 50 جراما تقريبا ومبلغ مالي 100 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار
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