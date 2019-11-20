عاجل.. جوزيه مورينيو مديرا فنيا لتوتنهام

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي مدربًا للسبيرز خلفًا لماوريسيو بوكتينيو.









وكان نادي توتنهام أعلن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أمس الثلاثاء بسبب تراجع النتائج في مختلف البطولات.





وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أنه تم الاتصال بمورينيو، مساء أمس الثلاثاء، لمعرفة إذا كان يوافق على خلافة بوكيتينو ووافق المدرب وانتهى الأمر.











