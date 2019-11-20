Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل جنديين أمريكيين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
لقى عضوان بالخدمة الأمريكية مصرعهما فى تحطم مروحية فى أفغانستان اليوم الاربعاء. 

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنه لا يبدو أن المروحية سقطت نتيجة لنيران العدو، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال بيان صادر عن القوات الأمريكية في أفغانستان: "قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية في تحطم طائرة هليكوبتر في 20 نوفمبر 2019 في أفغانستان." واضاف ان "سبب التحطم قيد التحقيق لكن لا تشير التقارير الاولية الى انه نجم عن نيران العدو."

ولم يقدم المسؤولون العسكريون الأمريكيون أي تفاصيل أخرى حول ظروف الحادث أو مكان وقوعه في أفغانستان.

وبذلك يصل عدد القتلى إلى 19 جندي امريكي في أفغانستان هذا العام - وهو أكثر الأعوام دموية بالنسبة للقوات الأمريكية هناك منذ خمس سنوات.

ذكر البيان العسكري الأمريكي أنه وفقًا لسياسة وزارة الدفاع، لن يتم الكشف عن أسماء أعضاء الخدمة إلا بعد 24 ساعة من إخطار أقربائهم.

لا يزال هناك 13000 جندي أمريكي في أفغانستان، يشارك معظمهم في مهمة لتدريب وإسداء المشورة ومساعدة قوات الأمن الأفغانية في قتالها ضد طالبان وفروع داعش في أفغانستان.

توقفت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في أوائل سبتمبر بعد أن أنهت الولايات المتحدة المناقشات بعد مقتل جندي أمريكي في تفجير في كابول.

بحلول تلك المرحلة، توصلت المحادثات إلى اتفاق مؤقت كان يمكن أن يؤدي إلى انسحاب ما يصل إلى 5000 جندي أمريكي من أفغانستان.

لقد دافعت إدارة ترامب عن انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن لا يمكن أن تحدث هذه الخطوة إلا إذا تم استئناف المحادثات وانضمت الحكومة الأفغانية إلى محادثات السلام.

في يوم الثلاثاء، تم إطلاق سراح رهينتين غربيين احتجزتهما طالبان لأكثر من ثلاث سنوات مقابل نقل ثلاثة من كبار قادة طالبان تحتجزهم الحكومة الأفغانية إلى قطر.

يبدو أن إطلاق سراح الأمريكي كيفين كينج والأسترالي تيموثي ويكس يهدف إلى تنشيط محادثات السلام المتوقفة. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية عن التبادل أثناء سفره إلى بروكسل "إنها خطوة جيدة، لكن هذه فقط".

وتابع قائلا " أعتقد أنهم سيبنون ثقتهم، ونأمل أن يحدث المزيد من الاشياء الجيدة في الأيام القليلة القادمة، بعض السجناء الأفغان الذين نأمل في إطلاق سراحهم، وبضعة أشياء اخري".

وأضاف "نأمل أن يبدأوا في بناء أساس يمكن ان يمنح عملية السلام والمصالحة فرصة للنجاح.. لقد عملنا بجد من اجل ذلك، وما زلنا نعمل بجد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل جنديين امريكيين طالبان و افغانستان تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

أخبار تهمك

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 13 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

هجوم على توتنهام لإقالة ماوريسيو بوكيتينو

منذ ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل جندي أمريكي وإصابة 2 آخرين في هجوم جنوبي أفغانستان

مسؤول أمريكي: محادثات السلام ستجرى مع طالبان قريباً جداً

مسؤول أمريكى: واشنطن ملتزمة بسحب القوات من أفغانستان

موجة عنف محتملة بعد توقف المحادثات بين الولايات المتحدة و طالبان

عمران خان: باكستان تشعر بخيبة أمل بسبب محادثات السلام بين واشنطن وطالبان

مقتل 30 مدنيا في غارة أمريكية كانت تستهدف "داعش" في أفغانستان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status