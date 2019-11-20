اليوم.. صبري فواز ضيف ملتقى شباب أكاديمية الفنون





مشاركة صبري في "استدعاء ولي أمر عُمر"



مشاركة صبري فواز في" ملاك"











يُقام ملتقى شباب أكاديمية الفنون اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "من شباب الإبداع الأكاديمي لعالم الاحتراف والجماهيرية" وذلك بمسرح على فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون، ضيف الندوة الفنان صبري فواز، وتقام الندوة في الساعة 1 ظهرًا برعاية الفنان مجدى كامل.يُشار أن فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون الثاني، انطلقت يوم في السبت الماضي وتستمر فعالياته حتى 21 نوفمبر الجاري.وفي سياق آخر، يُشار أن صبري ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "استدعاء ولي أمر عُمر"، والفيلم من المُرتقب طرحه خلال الأيام القادمة، وهو بطولة صبري فواز،حورية فرغلي،محمد لطفي،محمد عز،انتصار، مي كساب،سماح أنور،إيمان السيد،محمد مرزبان،أماني كمال،والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، إنتاج شركة الفارس للمنتج وائل عامر، إخراج أحمد البدري".ومن الجدير بالذكر أن صبري يُشارك حاليًا في مسلسل "ملاك"، والمسلسل بطولة صبري فواز، محمود عبد المغني،كريم فهمي، آيتن عامر، فراس سعيد،لبنى ونس،أميرة العايدي،و من إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج محمد أحمد السبكي.