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إدارة برشلونة تحسم صفقات الصيف

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:20 ص
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بارتيمو رئيس برشلونة
بارتيمو رئيس برشلونة
علي ماهر حلمي
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حسمت إدارة نادي برشلونة الاسباني صفقات الفريق الكتالوني لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قرر رئيس النادي التفاوض مع اللاعب الدولي البرازيلي ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلي اللاعب الدولي الاسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الشهيرة أن اللاعب الدولي البرازيلي، ويليان اقترب بقوة من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث ينتهي عقده مع فريق تشيلسي الإنجليزي نهاية هذا الموسم.

وكان ويليان قد صرح أن العرض الوحيد الرسمي الذي تلقاه من إدارة النادي الكتالوني، كان العام الماضي بعد كأس العالم 2018 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني وتم رفضه.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة، سيدخل في منافسات قوية علي ضم اللاعب الدولي الاسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي، الذي تألق بقوة هذا الموسم في الكالتشيو وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.

وكانت العديد من الصحف الإنجليزية و الاسبانية و الإيطالية ذكرت أن كل من نادي ريال مدريد و برشلونة الاسباني بالإضافة إلي مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، يرغبون في ضم اللاعب الدولي الاسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والتي تبلغ القيمة السوقية للاعب صاحب ال 23 عامًا مبلغ قدره 60 مليون يورو.

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