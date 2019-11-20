توتنهام ينهي الاتفاق مع مدرب الفريق الجديد

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام أنهى الاتفاق مع مدرب الفريق الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق خلال هذا الموسم.





توتنهام يعلن إقالة بوتشيتينو من تدريب الفريق

وأعلن نادي توتنهام أمس الثلاثاء 19 نوفمبر رسميا إقالة الأرجنتيني ماورويسيو بوتشيتينو مدرب الفريق ورحيله بشكل نهائي عن تدريب النادي.





سبب إقالة بوتشيتينو من تدريب توتنهام

وأكد نادي توتنهام أنه قد تم إقالة بوتشيتينو من مهمة تدريب الفريق بسبب سوء أداء ونتائج الفريق الأخيرة ومركز الفريق السئ في الدوري الإنجليزي الممتاز.





مورينيو المرشح الأقوى لخلافة بوتشيتينو

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق هو المرشح الأقوى حتى الآن لخلافة ماوريسيو بوتشيتينو في الفريق.





كما أشارت الشبكة أن نادي توتنهام بدأ بالفعل الاتصال بمورينيو وقد أبدى موافقته على تدريب الفريق وسيكون هناك جلسة خلال الساعات القليلة القادمة لتوقيع العقود.





مورينيو يكلف توتنهام مبلغ ضخم جدا

وأكدت الشبكة أن تعاقد نادي توتنهام مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة سيكلف النادي مبلغ ضخم جدا بسبب ما سيطلبه البرتغالي بالإضافة إلى راتبه العالي.





وذكرت الشبكة أنه من المتوقع أن يعلن نادي توتنهام اليوم الأربعاء 20 نوفمبر عن تعيين مورينيو مدربا للفريق رسميا.





طموح توتنهام الفترة القادمة

ويملك توتنهام العديد من الطموح الفترة القادمة عقب إقالة بوتشيتينو والاقتراب من تعيين مدرب جديد حيث يطمح النادي في الحصول على مركك جيد في بطولة الدوري الإنجليزي ليتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.





كما يرغب نادي توتنهام في الوصول إلى مراحل متقدمه مع مدربه الجديد خلال بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





موعد مباراة نادي توتنهام القادمة

ويستعد نادي توتنهام لمواجهة نظيره نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يوم السبت القادم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ترتيب نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.