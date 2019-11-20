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مفاجأة.. نجم أتلتيكو مدريد يقرر الرحيل عن النادي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:18 ص
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لاعبي اتلتيكو مدريد
لاعبي اتلتيكو مدريد
حسام مجدي
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قرر واحد من نجوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إتخاذ قرار مفاجئ بالرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جواو فيليكس يقرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد

وكشف موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن البرتغالي جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد قرر الرحيل عن النادي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

سبب رغبة فيليكس في الرحيل عن أتلتيكو مدريد

وأكد الموقع أن فيليكس أصبح يرغب في الرحيل عن أتلتيكو مدريد في الشتاء القادم لأنه أصبح لا يشعر بالراحة داخل النادي.

ريال مدريد يرغب في ضم فيليكس

وأشار الموقع إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم جواو فيليكس في يناير القادم حيث تحدث النادي مع وكيل أعمال اللاعب منذ عدة أيام لمعرفة إمكانية ضمه في الشتاء.

انضمام فيليكس إلى ريال مدريد

وكان فيليكس قد انضم إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 127 مليون يورو.

مشاركات جواو فيليكس مع نادي أتلتيكو مدريد

وقد شارك جواو فيليكس في 14 مباراة فقط حتى الآن مع نادي أتلتيكو مدريد منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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