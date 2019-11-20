عمار حمدي يكشف عن أمنيته المستقبلية مع منتخب مصر

أبدى عمار حمدي نجم المنتخب الوطني الأوليمبي، سعادته البالغة بمساهمته في عبور الفراعنة لنصف نهائي الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والصعود لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.





وأكد عمار حمدي في تصريحات له عقب مباراة الفريق ضد جنوب إفريقيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية دون رد، أن الجميع كان حريص على إسعاد الجماهير المصرية سواء الحاضرة بمدرجات ملعب المباراة أو البيوت.





وتابع عمار حمدي، "حققنا الهدف المطلوب منذ إنطلاق البطولة وهو الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، وسنعمل على التتويج باللقب القاري أمام ساحل العاج".





وأضاف "هدفنا بعد البطولة، أن نكون ضمن القوام الأساسي للمنتخب الأول ونساهم في الصعود لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2023".





ونجح المنتخب الوطني في الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية دون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات للأوليمبياد.





وبهذا الفوز ضمن المنتخب الوطني التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات ويصعد لمواجهة منتخب كوت ديفوار، بالمباراة النهائية.





ويذكر أن منتخب كوت ديفوار فاز اليوم على منتخب غانا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح ووصل لنهائي بطولة كأس الأمم.





وينتظر جنوب إفريقيا مواجهة غانا، على المركزين الثالث والرابع، لحسم المقعد الأخير والمتأهل رفقة مصر وكوت ديفوار إلى أوليمبياد طوكيو 2020.





ويلتقي المنتخب الوطني كوت ديفوار، يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



