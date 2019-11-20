Advertisements
Advertisements
Advertisements

إكرامي يهاجم رمضان صبحي لهذا السبب (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
السيد علي
Advertisements
علق الحارس الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، إكرامي، على  تأهل المنتخب الأولمبي لطوكيو 2020، والوصول لنهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين التي تحتضنها مصر في الوقت الحالي.

وصرح إكرامي عبر فضائية "إم بي سي" مصر: "كنت متخوف عندما تصدى رمضان صبحي لركلة الجزاء ولم أتمكن من مشاهدتها في لحظتها وشاهدتها في الإعادة".


وواصل إكرامي حديثه عن زوج إبنته مشيداً بالدور الذي لعبه في قيادة الفراعنة الصغار، حيث قال:"رمضان صبحي تمكن من جعل لاعبو المنتخب الأوليمبي على قلب رجل واحد وعدم وجود النجم الأوحد للمنتخب".
 
وأكمل :" رمضان صبحي سيعود للاحتراف قريباً وفي بطولة الدوري الإنجليزي، فهناك العديد من الأندية ستتطلع لضمه بعد هذا المستوي المذهل الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة".

وإختتم حديثه معلقاً على قصة شعر اللاعب : "أنا قلت لرمضان صبحي قصتك مش حلوة وهاتهولي على التليفون أقوله كده وقصة شعره مش عجباني بسبب أن القصة دي منهي عنها في السنة والرسول نهى عنها ولكن الشباب كله ماشي بيها فخلاص".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لإكرامي الكبير كرة القدم العالمية اليوم كرة القدم رمضان صبحي الاهلي رمضان صبحي بطولة أمم افريقيا بث مباشر تصفيات أمم إفريقيا بث مباشر تصفيات بث مباشر المنتخب الاوليمبى الدوري المصري أمم إفرقيا إكرامي

أخبار تهمك

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 8 ساعات

غادة عادل تخضع لعملية جراحية بسبب ألم شديد بالمعدة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 12 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد مرتضي منصور يكشف سر تألق ثنائي الزمالك مع المنتخب الأولمبي

إكرامي: تعادلنا مع جزر القمر بطعم الفوز.. و"قصة" رمضان مش حلوة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status