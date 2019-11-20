إكرامي يهاجم رمضان صبحي لهذا السبب (فيديو)

علق الحارس الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، إكرامي، على تأهل المنتخب الأولمبي لطوكيو 2020، والوصول لنهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين التي تحتضنها مصر في الوقت الحالي.





وصرح إكرامي عبر فضائية "إم بي سي" مصر: "كنت متخوف عندما تصدى رمضان صبحي لركلة الجزاء ولم أتمكن من مشاهدتها في لحظتها وشاهدتها في الإعادة".



