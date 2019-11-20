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إكرامي يهاجم رمضان صبحي لهذا السبب (فيديو)
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
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السيد علي
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علق الحارس الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، إكرامي، على تأهل المنتخب الأولمبي لطوكيو 2020، والوصول لنهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين التي تحتضنها مصر في الوقت الحالي.
وصرح إكرامي عبر فضائية "إم بي سي" مصر: "كنت متخوف عندما تصدى رمضان صبحي لركلة الجزاء ولم أتمكن من مشاهدتها في لحظتها وشاهدتها في الإعادة".
وواصل إكرامي حديثه عن زوج إبنته مشيداً بالدور الذي لعبه في قيادة الفراعنة الصغار، حيث قال:"رمضان صبحي تمكن من جعل لاعبو المنتخب الأوليمبي على قلب رجل واحد وعدم وجود النجم الأوحد للمنتخب".
وأكمل :" رمضان صبحي سيعود للاحتراف قريباً وفي بطولة الدوري الإنجليزي، فهناك العديد من الأندية ستتطلع لضمه بعد هذا المستوي المذهل الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة".
وإختتم حديثه معلقاً على قصة شعر اللاعب : "أنا قلت لرمضان صبحي قصتك مش حلوة وهاتهولي على التليفون أقوله كده وقصة شعره مش عجباني بسبب أن القصة دي منهي عنها في السنة والرسول نهى عنها ولكن الشباب كله ماشي بيها فخلاص".
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