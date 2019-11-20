Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد "المرسيدس".. حمو بيكا يثير الجدل بشراء سيارة "بورش"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

عاد المطرب الشعبي حمو بيكا، ليثير الجدل مجددًا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يتجول داخل معرض سيارات "بورش" الفاخرة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم الشديدة إزاء استعراض بيكا لسياراته، فيما لم يتضح بعد شرائه للسيارة أم أنها كانت مجرد زيارة للمعرض.

ومؤخرًا نشر بيكا، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يستعرض سيارته المرسيدس 2020 الفخمة الذي قام بشرئها.

وتحمل سيارة حمو بيكا المرسيدس CL35 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني بسعة 2000 سي سي وبقوة 302 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران.

ومن ناحية أخرى اشتعلت خلال الفترة الماضية أزمة كبيرة بين حمو بيكا بعدما اقتحم نقابة المهن الموسيقية، وبدأ في توجيه الاتهامات إلى أعضاء النقابة واتهامهم بتلقي رشوة دون إثبات أو دليل، وهدد بتكسير النقابة والنزول في ثورة بالشارع، للحصول على تصريح بالغناء وإقامة حفلة.

بعد "المرسيدس".. حمو بيكا يثير الجدل بشراء سيارة "بورش"
بعد "المرسيدس".. حمو بيكا يثير الجدل بشراء سيارة "بورش"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرسيدس سيارة حمو بيكا سيارات حمو الفجرالفني

أخبار تهمك

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 8 ساعات

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 6 ساعات

غادة عادل تخضع لعملية جراحية بسبب ألم شديد بالمعدة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على سيارة "HS" الجديدة كلياً والمخصصة للصين فقط

لأول مرة.. بي إم دبليو تكشف عن مواصفات فئات "Z4" الجديدة! (فيديو وصور)

سكودا تكشف عن سيارتها "سكالا" الجديدة كليا كموديل لعام 2019 (فيديو)

تسريب مواصفات "فولكس فاجن باسات" موديل 2020 قبل كشف عنها

كيا تكشف عن "JX5" النسخة الصينية الجديدة من سبورتاج

فيراري تكشف عن سيارتها "P80C" الخارقة الفريدة من نوعها في العالم (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status