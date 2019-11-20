بعد "المرسيدس".. حمو بيكا يثير الجدل بشراء سيارة "بورش"









وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم الشديدة إزاء استعراض بيكا لسياراته، فيما لم يتضح بعد شرائه للسيارة أم أنها كانت مجرد زيارة للمعرض.



ومؤخرًا نشر بيكا، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يستعرض سيارته المرسيدس 2020 الفخمة الذي قام بشرئها.



وتحمل سيارة حمو بيكا المرسيدس CL35 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني بسعة 2000 سي سي وبقوة 302 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران.



ومن ناحية أخرى اشتعلت خلال الفترة الماضية أزمة كبيرة بين حمو بيكا بعدما اقتحم نقابة المهن الموسيقية، وبدأ في توجيه الاتهامات إلى أعضاء النقابة واتهامهم بتلقي رشوة دون إثبات أو دليل، وهدد بتكسير النقابة والنزول في ثورة بالشارع، للحصول على تصريح بالغناء وإقامة حفلة.

ومؤخرًا نشر بيكا، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يستعرض سيارته المرسيدس 2020 الفخمة الذي قام بشرئها.وتحمل سيارة حمو بيكا المرسيدس CL35 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني بسعة 2000 سي سي وبقوة 302 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران.ومن ناحية أخرى اشتعلت خلال الفترة الماضية أزمة كبيرة بين حمو بيكا بعدما اقتحم نقابة المهن الموسيقية، وبدأ في توجيه الاتهامات إلى أعضاء النقابة واتهامهم بتلقي رشوة دون إثبات أو دليل، وهدد بتكسير النقابة والنزول في ثورة بالشارع، للحصول على تصريح بالغناء وإقامة حفلة.

عاد المطرب الشعبي حمو بيكا، ليثير الجدل مجددًا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يتجول داخل معرض سيارات "بورش" الفاخرة.