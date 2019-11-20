أفكر في تقديم أدوار مختلفة عن الشر.. وأمي ترفض دخولي معهد السينما.. أبرز 10 تصريحات لمعتز هشام مع شريف عامر



3 - في حالة استمرار والدتي على موقفها الرافض سأتجه لدراسة "تجارة انجلش" بجانب التمثيل.



4 - لم أتوقع ردود الأفعال القوية على دوري في "ممالك النار".



5 - بعد إذاعة المسلسل تلقيت الكثير من طلبات الصداقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومكنتش مصدق، اللى بيحصل".



6 - لم أشعر بالقلق عند اختياري لأداء دور سليم الأول.



7 - بدأت التمثيل منذ 5 سنوات من خلال خشبة المسرح.



8 - علاقتي بالفنان خالد النبوي جيدة جدًا، وهو دائم النصح لي.



9 - تدربت لمدة ساعة قبل كل مشهد.



10 - افكر في تقديم أدوار مختلفة عن دور "الشر" في المستقبل.









2- والدتي ترفض دخولي معهد السينما