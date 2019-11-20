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أفكر في تقديم أدوار مختلفة عن الشر.. وأمي ترفض دخولي معهد السينما.. أبرز 10 تصريحات لمعتز هشام مع شريف عامر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:36 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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استطاع الفنان الشاب معتز هشام، أن يدخل قلوب الجمهور بسرعة كبيرة بعد نجاحه الذي وصل إليه من خلال دوره في مسلسل "ممالك النار" مع النجم خالد النبوي.

وظهر مساء أمس الفنان معتز هشام، مع الأعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائيه شاشة إم بي سي مصر، وكشف معتز هشام، معلومات كثيرة عن حياته والكواليس الذي عاشها في مسلسل "ممالك النار".

وترصد بوابة "الفجر الفني" أبرز تصريحات معتز هشام خلال اللقاء

1 - أتمنى دخول معهد السينما بعد نجاحي في "ممالك النار".

2- والدتي ترفض دخولي معهد السينما

3 - في حالة استمرار والدتي على موقفها الرافض سأتجه لدراسة "تجارة انجلش" بجانب التمثيل.

4 -  لم أتوقع ردود الأفعال القوية على دوري في "ممالك النار".

5 - بعد إذاعة المسلسل تلقيت الكثير من طلبات الصداقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومكنتش مصدق، اللى بيحصل".

6 - لم أشعر بالقلق عند اختياري لأداء دور سليم الأول.

7 - بدأت التمثيل منذ 5 سنوات من خلال خشبة المسرح.

8 - علاقتي بالفنان خالد النبوي جيدة جدًا، وهو دائم النصح لي.

9 - تدربت لمدة ساعة قبل كل مشهد.

10 - افكر في تقديم أدوار مختلفة عن دور "الشر" في المستقبل.


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الكلمات المفتاحية

معتز هشام سينما الممالك الفجر الفني

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