بعد تألق معتز هشام في "ممالك النار".. 5 نجوم اقتحموا عالم التمثيل في سن الطفولة من بينهم فنانة راحلة





نال الممثل الصاعد معتز هشام، الكثير من الإشادة والإعجاب من قبل الجمهور عن دوره فى مسلسل "ممالك النار" مع الفنان خالد النبوي، حيث جسد شخصية "سليم بن يزيد بن محمد الفاتح"، وبعد عرض أولى حلقات المسلسل أشاد الجميع بقوة تمثيله وموهبته.





يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز النجوم التى تألقت فى عالم الفن فى سن صغير..





1- فيروز

أشهر طفلة عرفها تاريخ السينما العربية، وجذبت انتباه المخرجين بموهبتها التمثيلية فى سن السابعة من عمرها، قام الفنان أنور وجدي بتغيير اسمها إلى "فيروز " لتشاركه فى كثير من أفلامه منها "دهب"، و"ياسمين"، و"صورة الزفاف"، واستطاعت أن تثبت موهبتها الفنية وتدخل قلوب الجمهور بكل بساطة وسهولة، وأيضاً أبدعت فى الرقصات الاستعراضية منافسة لنجوم كبار، ثم بعد ذلك قررت الاعتزال عن الفن بعد زواجها وهاجرت للخارج.





2- ضحى أمير

من منا ينسي الطفلة الصغيرة التى طالبت النجدة لوالدها الفنان عماد حمدي فى فيلم "حياة أو موت" بعد أن طافت أرجاء القاهرة بحثاً عن صيدلية لإحضار الدواء لوالدها المريض، ثم بعد ذلك اقتحمت ضحي عالم الفن وقدمت فيلم "ثورة المدينة"،فيلم"رد قلبي"، ولكنها قررت اعتزال الفن والتفرغ لحياتها الأسرية.





3- منة عرفة

اقتحمت عالم التمثيل عام ٢٠٠٥ وعرفها الجمهور المصري منذ ظهورها فى مسلسل "السندريلا"، واستطاعت منة أن تثبت موهبتها وشاركت فى العديد من الأعمال الفنية وهي مازالت صغيرة منها فيلم " مطب صناعي" مع الفنان أحمد حلمي، فيلم "حلم العمر " مع الفنان حمادة هلال، فيلم" البيه رومانسي" مع الفنان محمد إمام، وفيلم " آخر كلام" مع الفنان حسن حسني، ولم تكتفي بالأعمال السينمائية فقط، فقد اقتحمت مجال الدراما وقدمت مسلسل" راجل وست ستات" مع الفنان أشرف عبد الباقى، مسلسل " سرايا عابدين".





4- جنا

استطاعت جنا أن تدخل قلوب الجمهور بخفة ظلها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "سامي أكسيد الكربون"، فيلم " حصل خير"، "كلبي دليلي"، "توم وجيري"،" مستر اند مسز عويس"، واستطاعت أن تستثمر موهبتها فى الدخول لمجال التقديم التليفزيوني وقدمت برنامج" الليلة مع جنا" عبر قناة "الحياة"، وبهذا البرنامج أصبحت أصغر طفلة مذيعة فى مصر ونافست كبار مشاهير الفن وبرامج التوك شو.





5- أحمد داش

ذاع صيته بعد دوره فى مسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك، وأشاد الجميع بموهبته فى التمثيل وقوته فى تجسيد الشخصية فهو يمتلك أدوات تمثيلية متمكنة لابد من استغلالها ، وهو حاليا انضم لأسرة مسلسل "البرنس"مع الفنان محمد رمضان.



