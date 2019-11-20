تصفيات أمم أوروبا2020.. هولندا تمطر شباك استونيا بخماسية

حقق المنتخب الهولندي فوز كبير وغالي على منتخب استوينا والتي انتهت بخماسية نظيفة مقابل لا شئ وذلك في اطار منافسات التصفيات المؤهلة لامم اوروبا 2020.



وضمن المجموعة ذاتها افترست ألمانيا ضيفتها ايرلندا الشمالية 6-1 وحسمت صدارة المجموعة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن هولندا وصيفتها في الترتيب.





وفرض لاعب ليفربول الإنكليزي جورجينيو فينالدوم نفسه نجما لمباراة منتخب بلاده وأحرز ثلاثية من الخماسية النظيفة التي فاز بها المنتخب البرتقالي.





وسجل فينالدوم الذي حمل شارة القائد في غياب زميله في الفريق الانكليزي فيرجيل فان دايك لاسباب شخصية، أهدافه في الدقائق 6 و66 و78، وأضاف ناثان أكي (19) ومايرون بوادو (87) الهدفين الآخرين.





وكانت هولندا ضمنت السبت العودة إلى ساحة الكبار وتعويض خيبة الغياب عن كأس أوروبا 2016 ومونديال روسيا 2018، بتأهلها إلى النهائيات المقبلة.





ويمني الهولنديون النفس بأن يتكرر سيناريو 1988 حين توجوا أبطالا لأوروبا بعد أن غابوا عن البطولات الكبرى الثلاث التي سبقتها، أي نهائيات مونديالي 1982 و1986 وكأس أوروبا 1984.