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تصفيات أمم أوروبا.. بلجيكا تسحق قبرص بسداسية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:08 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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حقق المنتخب البلجيكي فوز كبير وغالي على منتخب قبرص والتي انتهت بسداسية مقابل هدف وحيد وذلك في اطار منافسات التصفيات المؤهلة لامم اوروبا 2020.

وسجل كريستيان بينتيكي (16 و67) وكيفن دي بروين (35 و41) ويانيك كاراسكو (44) وكيبروس كريستوفورو (51 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بلجيكا ردا على افتتاح الضيوف للتسجيل عبر نيكولا لاونو في الدقيقة 14.

وهو الفوز العاشر لبلجيكا (30 نقطة) لتحذو حذو إيطاليا متصدرة المجموعة العاشرة، علما بأنها الوحيدة إلى جانب إيطاليا متصدرة المجموعة العاشرة حققت العلامة الكاملة في التصفيات.

وعزز المنتخب الروسي وصافته برصيد 24 نقطة بفوزه على سان مارينو بخمسة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها دالير كوزيايف (3) وسيرغي بيتروف (19) وأليكسي ميرانتشوك (49) وأليكسي إيونوف (56) ونيكولاي كومليتشينكو (78).

وكانت بلجيكا وروسيا ضامنتين تأهلهما.

وفي مباراة ثالثة في المجموعة ذاتها، فازت اسكتلندا على ضيفتها كازخستان 3-1.

ومنح باكتيور زينوتيدينوف التقدم للمنتخب الكازخستاني في الدقيقة 34، ورد أصحاب الأرض بثلاثية عن طريق جون ماك جين (48 و90+1)، وستيفين نايسميث (64).
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مباراة بلجيكا وروسيا تصفيات أمم اوروبا بلجيكا امم اوروبا

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