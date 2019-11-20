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محمد عبد السلام لـ"الفجر الرياضي": سعداء بتأهل منتخب مصر للأولمبياد.. وأشكر عائلتي والجمهور

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
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محمد عبد السلام وأكرم توفيق
محمد عبد السلام وأكرم توفيق
محمد جمال
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أعرب محمد عبدالسلام مدافع منتخب مصر الأولمبي ونادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي أمس ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تؤهل للأولمبياد.

وحقق منتخب مصر فوز كبير على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بثلاثيه دون رد سجلهم كل من، رمضان صبحي هدف من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدى هدفين، ليصل منتخب مصر للمباراة النهائية للبطولة المقامة بمصر ومواجهة منتخب كوتديفوار يوم الجمعه والوصول للأولمبياد.

وصرح مدافع منتخب مصر لـ"الفجر الرياضي"، قائلاً :" الحمدلله المنتخب بالكامل يعمل على قلب رجل واحد وبنظام دفاعي وهجومي، والحمدلله على الصعود للأولمبياد وتحقيق الهدف الذى سعي المنتخب من أجله".

وأضاف عبدالسلام :" قمنا بتنفيذ تعليمات كابتن شوقي غريب وضغطنا من الأمام على منتخب جنوب إفريقيا والحمدلله ربنا وفقنا وسجلنا الأهداف ".

وعن سر إحتفاله الخاص بالهدف الثانى، قال :" كانوا لاعبي جنوب إفريقيا يستفزوننا خلال اللقاء واحد اللاعبين قال لي ينفوز فذهبت له وقلتله نجن الذى فزنا ".

وإختتم حديثه، قائلاً :" أحب أشكر كل الجماهير التى ساندتنا طوال البطولة ووقفت معنا خلال البطولة حتى الوصول للنهائي وللأولمبياد، وأشكر عائلتى على دعمها لي ".

وسيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب كوتديفوار الأولنبي، على استاد القاهرة الدولى يوم 8 نوفمبر المقبل الموافق يوم الجمعه القادمة، بعدما تأهل منتخب كوتديفوار للمباراة النهائية عقب فوزه على منتخب غانا بركلات الترجيح.

وتأهل حتى الأن كل من منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم، بينما سيواجه منتخب غانا الأولمبي نظيره منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي فى مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لطوكيو.

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