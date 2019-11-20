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نجم المنتخب الأولمبي يكشف أسباب فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
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المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
ريهام عبد المحسن
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شدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عقب التأهل لنهائي أمم أفريقيا ولأولمبياد طوكيو أنهم يسعون للفوز باللقب على حساب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبلة.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"سعيد بالتأهل للأولمبياد واسعاد الشعب المصري ونسعى للفوز بالبطولة".

صبحي : أتمنى مساندة الجمهور في النهائي

أعرب رمضان صبحي نجم وقائد المنتخب الأوليمبي عقب الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا عن سعادته بالتأهل للمباراة النهائية وطالب الجمهور بمساندتهم في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار يوم الجمعه المقبلة.

وقال صبحي في تصريحات لفضائية إم بي سي مصر :"سعيد بالفوز والتأهل لأولمبياد طوكيو ونسعى للفوز في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار".

وأضاف :"أتمنى اسعاد الجمهور الذي ساندنا اليوم وأتمنى مساندهم لنا في النهائي".

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"كنا متحفظين في الشوط الأول وشوقي غريب أخبرنا بين الشوطين بضرورة تسجيل هدف في الشوط الثاني".
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