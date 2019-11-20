حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن مع قدوم فصل الشتاء





قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على توفير كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة بكميات كبيرة ، وبأسعار مناسبة.وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المربي إذا لم يحقق ربح سيعزف عن الإنتاج، وهذا أمر غير جيد، وسيؤثر على الأسعار في المستقبل، لذلك الوزارة حريصة على تحقيق سعر متوازن للدواجن للمنتج والمستهلك.وأشار إلى أن أسعار الدواجن هذا العام أقل عن العام الماضي، لافتًا إلى أنه لا يعتقد انخفاض أسعار الدواجن بصورة أكبر مما هو موجود الآن، خاصة أن مصر مقبلة على فصل الشتاء، ونعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار الموجود حاليًا.ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المربيين على زيادة المزارع، من خلال الحصول على مستلزمات انتاج بصورة سهلة، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن إجراءات معينة تسهل زيادة الإنتاج الداجني.