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مفاجأة سارة لمحمد صلاح بسبب المنتخب الأولمبي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
السيد علي
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أعلن الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، عن موقف مشاركة اللاعبين فوق السن، مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020 المقبلة، والتي تأهل لها الفراعنة أمس عقب الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية في نصف نهائي أمم أفقريقيا للناشئين تحت 23 عام. 

وصرح أحمد شوبير عبرقناة أون سبورت، مساء الثلاثاء "على مسئوليتي الشخصية، محمد صلاح أبدى رغبته في التواجد مع المنتخب الأوليمبي في الأوليمبياد خلال زيارته الأخيرة لمصر في حالة الصعود، للأولمبياد المقبلة والمقرر أن تقام في طوكيو 2020".

وتأهل المنتخب الوطني، إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020، بعد التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا.

وينتظر محمد صلاح المشاركة في الأولمبياد المقبلة، حيث أن الظهور في الحدث العالمي، سيزيد من فرص اللاعب في التتويج بالألقاب الفردية، خلال العام المقبل، وهي المشاركة الثانية لصلاح في الأولمبياد إن تمت حبث شارك في عام 2012 في أولمبياد لندن. 

وفي سياق متصل أكد شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، في تصريحات صحفية عقب مباراة جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء، لا يزال الوقت سابق لأوانه للحديث عن اختيار لاعبين فوق السن للإنضمام للمنتخب الأوليمبي، مؤكدًا أن تركيزه حاليا حول تحقيق الفوز في المباراة النهائية ببطولة أمم إفريقيا أمام كوت ديفوار وحصد لقب البطولة.

وأوضح "غريب" أن هناك حالة واحدة فقط سوف تدفعه لضم لاعبين فوق السن لقائمة المنتخب الأوليمبي وهي أن يكون هناك لاعبين لديهم الرغبة للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أنه إذا لم يجد من يريد المشاركة مع المنتخب أنه قادر على خوض الأولمبياد بالفريق الحالي دون إضافة.


وسجل أهداف مصر في مباراة اليوم ضد جنوب إفريقيا رمضان صبحي "هدف"، عبد الرحمن مجدي "هدفين".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كوت ديفوار في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا وذلك يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.
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