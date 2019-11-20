شروط جديدة لـ "التعيين والترقيات" في الموازنة الجديدة (فيديو)









كشفت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، أن هناك عدة ملاحظات سيتم تلافيها في الموازنة الجديدة، ومن أهمها أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط على أن يتم توجيه الخطة الاستثمارية للمشروعات التي نفذت بنسبة تصل إلى 75% لاستكمالها، معقبة: "عايزين نقفل المشروعات الموجودة قبل ما ندخل مشروعات أخرى.وأشارت "سارة"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يجب أن يكون هناك ترقيات في الجهاز الإداري إلا بالكفاءة، وربط الترقية بالكفاءة الانتاجية للموظف، ولا يكون هناك تعيين إلا في أضيق الحدود، ووفقا لاحتياجات العمل.ولفتت "عيد"، إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدل عجز أقل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 6.2%، مع العمل على دفع حركة التنمية وتشجيع الاستثمارات، حيث تمكنت الدولة من تحجيم قيمة العجز والديون، وحققت لأول مرة من تحقيق فائض مالي أولي، بحيث أن الإيرادات تكفي المصروفات مع استبعاد مكون فوائد الدين.