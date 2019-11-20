طقس الأربعاء.. سحب كثيرة وأمطار على هذه المناطق

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تعرض البلاد لطقس مائل للبرودة ليلا مع تكاثر للسحب.





وقالت الهيئة في بيان بشأن طقس اليوم الأربعاء، إنه يسود طقس معتدل على كافة الانحاء نهاراً مائل للبرودة ليلاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة علي سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الامطار والرياح شمالية شرقية معتدلة.





وبالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.









أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الاسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 11 23

رأس سدر 16 26

نخل 05 22

نويبع 19 24

طابا 12 23

كاترين 08 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 17 29

أسوان 19 29

أبوسمبل 17 28

الوادى الجديد 14 29

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27