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شوقي غريب: لن أضم لاعبين فوق السن للمنتخب إلا في تلك الحالة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
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شوقي غريب ورمضان صبحي
شوقي غريب ورمضان صبحي
علاء خليف
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كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن مفاجأة حول إمكانية استدعاء لاعبين فوق السن، للإنضمام لقائمة المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة (طوكيو 2020).

وأكد شوقي غريب في تصريحات صحفية عقب مباراة جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، لا يزال الوقت سابق لأوانه للحديث عن اختيار لاعبين فوق السن للإنضمام للمنتخب الأوليمبي، مؤكدًا أن تركيزه حاليا حول تحقيق الفوز في المباراة النهائية ببطولة أمم إفريقيا أمام كوت ديفوار وحصد لقب البطولة.

وأوضح "غريب" أن هناك حالة واحدة فقط سوف تدفعه لضم لاعبين فوق السن لقائمة المنتخب الأوليمبي وهي أن يكون هناك لاعبين لديهم الرغبة للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أنه إذا لم يجد من يريد المشاركة مع المنتخب أنه قادر على خوض الأولمبياد بالفريق الحالي دون إضافة.

من ناحية أخري عبر شوقي غريب عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه منتخب مصر على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي أمم إفريقيا والصعود للأولمبياد للمرة 12 في تاريخ مصر.

يذكر أن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، هو أول المرشحين للإنضمام للفراعنة الصغار، في أولمبياد طوكيو 2020.
وأكد أنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطلب منهم اللعب من العمق والتسديد على مرمي المنافس، ونجح منتخب مصر في تسجيل 3 أهداف والفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف مصر في مباراة اليوم ضد جنوب إ فريقيا رمضان صبحي "هدف"، عبد الرحمن مجدي "هدفين".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كوت ديفوار في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا وذلك يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

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