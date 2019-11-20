Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق ناري من مبروك عطية على واقعة التنمر ضد الطالب السوداني

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
Advertisements
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
Advertisements
استنكر الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، واقعة التنمر بطالب سوداني على يد 3 شباب في مصر، مشيرا إلى أن الله قال في كتابه "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ".

وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يجب أن نقلل من المرء بسبب قصره، أو طوله، وإنما المرء بأعماله، مضيفا: "الإنسان بقلبه ولسانه، لا بطوله ولا بقصره"، مستدلا بقول الله تعالي "وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ".

ووجه الدكتور مبروك عطية، رساله إلى من يتنمر بغيره أو يسخر منه، "في احتمال أن يكون الشخص اللي بتسخر منه أحسن منك ومن اللي جابوك"، فضلا على أن سخرية شخص من غيره قد تكون لخوفه منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبروك عطية تعليق مبروك عطية الطالب السوداني التنمر

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 9 ساعات

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد سخريته من تلميذة سمراء.. فصل معلم بدمياط

بعد تعرضها للتنمر.. وزير التعليم يعتذر لـ بسملة ويدعوها لمكتبه لالتقاط صورة معها

عمرو أديب: "تعرضت للتنمر وأنا طفل".. ويكشف السبب

بعد التنمر بطالبة دمياط.. إعلامي يطالب بعمل اختبار نفسي للمعلمين (فيديو)

أستاذ علم نفس بعد واقعة الطالبة بسملة: "انعكاس لانعدام الأخلاقيات"

مبروك عطية يعلق على تفجير طفل نفسه في سوق شعبي بالشيخ زويد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status