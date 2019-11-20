أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم.. يوفنتوس يوجه ضربة موجعة إلى الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد يوفنتوس للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والذي يفضل العودة إلى صفوف السيدة العجوز. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- مانزوكيتش سلاح يوفنتوس لتوجيه ضربة لريال مدريد





ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي الدولي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "بول بوجبا" في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت التقارير أن بوجبا يميل نسبياً للعودة مرة أخرى لنادي يوفنتوس الإيطالي، عوضاً عن الإنتقال لريال مدريد.





وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيعرض على نظيره الإنجليزي ضم المهاجم الكرواتي "ماريو مانزوكيتش"، من أجل تسهيل إتمام الصفقة، لا سيما وأن ماريو مطلوب بشدة في ملعب أولد ترافورد من قبل المدرب أولي جونار سولشاير.





لكن في الوقت ذاته لكن يكون إنتقال بوجبا في شهر يناير أمراً سهلاً، لكن مسئولي السيدة العجوز سيعملون بشدة على إتمام الإنتقال في الصيف المقبل، وفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.





أخبار ريال مدريد





- والدة مبابي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال نجله لريال مدريد





فجرت والدة كليان مبابي اللاعب الدولي الفرنسي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال نجله لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





قالت وسائل الإعلام إسبانية أن والدة اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أخبرت مسؤولي ريال مدريد الإسباني بأن نجلها لن يجدد عقده الحالي مع سان جيرمان وإنه يُرحب كثيراً بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي في حال توصل الناديين إلى اتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أخبار ريال مدريد





- صدمة جديدة لـ"زيدان" في صفقات ريال مدريد





وجه الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضربة قوية لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الساعات الماضية.





وأفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، إلى تفضيل بول بوجبا في العودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي ناديه القديم،عن الانتقال إلى الميرنجي بالشتاء المقبل.





وأكدت صحيفة "توتو سبورت الإيطالية" إلى أن بوجبا تحدث مع بعض المقربين له عن رغبته في العودة إلى يوفنتوس وعدم وجود الشغف السابق باللعب ضمن صفوف ريال مدريد.





أخبار ريال مدريد





- عاجل.. غياب نجم ريال مدريد حتى 2020 للإصابة





ذكرت تقارير أن مهاجم ريال مدريد سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام بسبب إصابة في الركبة.





لم يذهب يلعب خاميس رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا مع ريال مدريد منذ 22 أكتوبر بسبب مشكلة في العضلات ، لكن سمح للاعب الكولومبي بالانضمام إلى منتخب بلاده للحصول على أحدث مجموعة من المباريات.





أصيب خاميس بإصابة خلال إحدى جلسات التدريب الأسبوع الماضي ، وأكد المرينجي أن اللاعب الكولومبي أصيبت في أربطة في ركبته اليسرى.





لم يضع فريق زين الدين زيدان إطارًا زمنيًا لاسترداد المهاجم ، لكن تقارير مختلفة في أسبانيا أشارت إلى أنه من المحتمل أن يغيب عن بقية 2019.





وجاء في بيان للعملاقين الاسبان "بعد خضوعه لفحوصات طبية من فريق ريال مدريد الطبي اليوم ، تم تشخيص إصابة لاعبنا خاميس رودريجيز بأربطة داخلية متوترة في ركبته اليسرى".





أخبار ريال مدريد





- نجم ريال مدريد يتحدث عن أخطائه القاتلة





قال الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد إن اللعب للنادي الملكي كان حلمه منذ الطفولة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية :"أول لقاء لي بقميص ريال مدريد كان مميزا. أردت أن أترك انطباعا جيدا عني، وأن ألعب بشكل جيد".





وتابع :"علمت أنه ضد بايرن ستكون مباراة صعبة لكن ارتداء شعار مدريد يمنح السعاده وأنوي أن أقدم كل ما بوسعي كلما ارتديته".





أخبار ريال مدريد





- نجم ريال مدريد : الأطباء أخبروني أن علاقتي بكرة القدم انتهت!





وقال ميندي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "اللعب للملكي كان حلمي منذ الطفوله".





وتابع: "كان هناك ملعبٌ خلف منزلنا، كان ملعبًا تملؤه الحجارة، مع مرمى دون شِباك، لقد كان هذا أول مكان بدأت اللعب فيه مع بقية أطفال الحي، عندما استلم الكرة كنت أحب دحرجتها والمراوغة، بدأت مهاجما ثم جناحا أيسر والآن أصبحت ظهيرا".





وأضاف: "أول لقاء لي بقميص ريال مدريد كان مميزا. أردت أن أترك انطباعا جيدا عني، وأن ألعب بشكل جيد، علمت أنه ضد بايرن ستكون مباراة صعبة. لكن ارتداء شعار مدريد يمنح السعاده وأنوي أن أقدم كل ما بوسعي كلما ارتديته".





وواصل: "تعرضت للإصابة في حوضي الأيسر بعمر 14 أو 15. قال لي الأطباء أن مسيرتي الكروية قد انتهت، وأنني لن ألعب مرة أخرى، ظننت أن لن أحقق حلمي، بقيت في المستشفى لشهرين ولم بأشعر بساقيّ الاثنين لأن الجبيرة غطتهما".





وتابع: "عندها أدركت أن عليّ التدرب للمشي مجددا، بدأت بذلك وخضت 5 أشهر في التأهيل وبعدها بمدة عدت للمشي، كان الأمر مؤلما لكنني ضغطت وواصلت، لكن الألم استمر لعامين آخرين".





أخبار ريال مدريد





- خبر صادم عن مدة غياب نجم ريال مدريد





تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خبرًا صادمًا بشأن مدة غياب الكولومبي خاميس ردودريجيز لاعب الفريق الملكي بسبب الإصابة.





وكان النادي الملكي قد أصدر بيانًا أمس الاثنين لتوضيح نوع الإصابة التي تعرض لها لاعبه في الركبة والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده كولومبيا استعدادًا لمواجهة الإكوادور.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الجناح الكولومبي لن يتمكن من المشاركة مع ريال مدريد في أي مباراة حتى نهاية العام الحالي ٢٠١٩.





وأضافت التقارير بأنه قبل إجازة بداية العام ستكون هناك مواجهة بين ريال مدريد وبيلباو، وتحديدًا يوم 22 ديسمبر، حيث يمكن أن يصل خاميس لتلك المباراة جاهزًا، ولكن حتى الآن يُعتبر إمكانية عودة خاميس صعبة جدًّا، وإذا حدث المتوقع فإن الكولومبي سيلعب بقميص الملكي مرةً أخرى في يوم 4 يناير أمام خيتافي.





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول





يسعى ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بريز، لتدعيم خط الدفاع بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم، عن طريق التعاقد مع صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية اليوم، إلى أن الهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، بات من ضمن أولويات الميرنجي للحصول على خدماته للإرتقاء بالمستوى الدفاعي.





وأوضحت التقارير، أن ريال مدريد سيجد صعوبة بالغة في التعاقد مع فان دايك وقد تصل للمستحيله من أجل الظفر به، في ظل إرتفاع مستواه وتمسك الألماني يورجن كلوب المدير الفني، بخدماته وعدم وجود النية لرحيله بالوقت الحالي.





وقالت "دياريو جول الإسبانية" إن فلورنتينو بيريز يدرس عرض مبلغ 120 مليون يورو وأحد اللاعبين، من أجل إغراء مسؤولو الريدز بالتخلي عن فان دايك لفريق العاصمة الإسبانية.





وتابعت الإذاعة، أن كل من "إيسكو ، وماركو أسينسيو ، وجاريث بيل ، ولوكا مودريتش" سيتم المفاضلة بينهم لعرض أحدهم على إدارة ليفربول، للتعاقد معه وتسهيل إنتقال فان دايك مع بداية الموسم الجديد.