غريب يستفرد عضلاته ويؤكد تكرار الميدالية الأوليمبية لمصر

أعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، عن سعادته بالفوز على جنوب إفريقيا، بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.



وأكد شوقي غريب، في تصريحات عقب المباراة، أنه يسعى لتحقيق نتائج طيبة وحصد ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.



وأضاف غريب في تصريحات عقب اللقاء "حققنا فوزا مستحقا على جنوب أفريقيا بعد تغيير بعض الأمور التكتيكية ومنح حرية أكبر لرمضان صبحي".



وأوضح المدير الفني، إلى أنه وضع إستراتيجية لدخول ميدالية أوليمبية جديدة لمصر، حاصة أنه المدرب الوحيد الذي حقق ميدالية من قبل أوليمبية بكولومبيا علم 2001.



وتطرق غريب للحديث عن وراء تحول الأداء في الشوط الثاني قائلا، أن الجماهير هي السبب وراء التحول في ذلك، ولذلك لم نرغب في عودتهم إلى بيوتهم حزينة، حتى وإن كان المقابل فداء الأرواح".



وانتهت أحداث مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم ضد منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، بفوز الفراعنة بهدف دون رد بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات للأوليمبياد.



وبهذا الفوز ضمن المنتخب الوطني التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات ويصعد لمواجهة منتخب كوت ديفوار، بالمباراة النهائية.



ويذكر أن منتخب كوت ديفوار فاز أيضا على منتخب غانا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح ووصل لنهائي بطولة كأس الأمم.



وينتظر جنوب إفريقيا مواجهة غانا، على المركزين الثالث والرابع، لحسم المقعد الأخير والمتأهل رفقة مصر وكوت ديفوار إلى أوليمبياد طوكيو 2020.



ويلتقي المنتخب الوطني كوت ديفوار، يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.