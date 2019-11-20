أول تعليق للشاب السوداني الذي تعرض لواقعة التنمر

قال الشاب جون منوت، الشاب الذي تعرض لواقعة التنمر في أحد الشوارع بمصر وأثارت جدلا واسعا، إنه من مواليد 16 يناير 2004، ومن جنوب السودان، لافتًا إلى أنه متواجد في مصر منذ 15 عامًا.



وأضاف خلال مقطع فيديو عرضه الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تعرض للتنمر أثناء ذهابه للمدرسة، موضحًا: "3 شباب هجموا عليا وكانوا عايزين ياخدوا الشنطة ويقطعوا الكتب، وكانوا بيهزروا هزار رخم، وواحد تالت كان بيصور".



وأكد أنه لا يعرفهم نهائيًا، وأنهم لم يتركوه إلا بعد تدخل أحد الأشخاص، معلقًا: "بنتعرض للمواقف دي كتير، وكل سوداني بيتعمل معاه كده لكن إحنا مش بنتكلم، وبيرموا علينا بيض ومناديل مش نظيفة وأكياس مياه، لكن إحنا مش بنتكلم".



وأوضح أن السودانيين يعتبرون المصريين أخوة لهم ويحترمونهم، ولكنهم يتعرضوا للتنمر وعدم الاحترام، ومع ذلك لا يردوا الإساءة بالإساءة، متابعًا: "إحنا مش بنرد ومش بنتكلم لأننا ضيوف ومش في بلدنا، وعايزين العلاقة تكون كويسة، اللون بتاعنا من عند ربنا، ومستنين ربنا يحل المشكلة دي".

