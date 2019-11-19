تعرف على ملامح وحصاد الجولة الخامسة من مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

أختتمت منافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى وحملت مباريات الفرق بالعديد من الأرقام والمشاهد المميزة التى يستعرضها "الفجر الرياضى" في التقرير التالى :



على صعيد الارقام شهدت الجولة الخامسة إحراز 10 أهداف وإنتهت خمس مباريات بالفوز فيما سيطر التعادل السلبي على مباراة وحيدة ، وواصل عمرو عزت مهاجم البنك الأهلى صدارته لقائمة هدافي المجموعة برصيد 5 اهداف وعاد مصطفى عبد الرحيم " كشرى " مهاجم تليفونات بنى سويف للتهديف باحراز هدفه الثانى بالمسابقة بمباراة فريقه أمام طهطا بعد أن نجح فى تسجيل أول أهدافه بمباراة ديروط بافتتاحية المسابقة .



صراع الارقام :



البنك الأهلى وشبان مسلمين قنا هما الفريقان الاكثر فوزا حتى الآن بواقع 4 مباريات لكل منهما .



وعلى النقيض فرق الالمونيوم والفيوم والمنيا وسوهاج هما أكثر الفرق التى تلقت الهزيمة بواقع ثلاث مباريات حتى الآن ، فيما يعتبر البنك الأهلى الفريق الوحيد الذى لم يعرف طعم الخسارة حتى الآن .

الإعلاميين وطنطا أكثر الفرق المحققة بنتيجة التعادل بواقع ثلاث مباريات



البنك الأهلى يواصل تصدره المجموعة



واصل البنك الأهلى بقيادة مديره الفنى عيد مرازيق تفوق فريقه بالاسبوع الماضى بفوزه على تليفونات بنى سويف بملعبه بنتيجة 3/1 ليحقق الفريق فوزا ثمينا على ملعبه بتلك الجولة أمام ضيفه الالمونيوم بقيادة ياسر الكنانى بنتيجة 2/1 وهى المباراة التى أعقبها الكثير من المناوشات والمشكلات عقب اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا فوز البنك الأهلى ، ولم يشفع فوز أبناء الالمونيوم على بنى سويف بالجولة الرابعة فى إضافة اى جديد للفريق ، وبهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز الاول برصيد 13 نقطة فيما توقف رصيد الالمونيوم عند النقطة السادسة بالمركز السابع .



شبان قنا يواصل كفاحه



واصل شبان قنا بقيادة مديره الفنى كمال الزينى سلسلة عروضه المتميزة فنيا ورقميا ونيل استحسان الجماهير بالعيد خاصة بعد نجاح الفريق فى تحقيق فوز هام على مضيفه الفيوم الرياضى بثنائية نظيفة ، ليحتل الفريق المركز الثانى برصيد 12 نقطة متفوقا على العديد من الأندية الشعبية والجماهيرية والامكانيات المادية الكبيرة ، فيما واصل أبناء الفيوم مسلسل التراجع بالنتائج ليحتل الفريق المركز التاسع برصيد 4 نقاط .



بنى سويف يفقد نقطتين أمام البترول



فقد بنى سويف الرياضى بقيادة حسن موسي الطامح للصعود للدورى الممتاز نقطتين ثمينتين أمام مضيفه بترول اسيوط وذلك بعد انتهاء لقاء الفريقان بالتعادل السلبي ، ولم تسفر تغييرات بنى سويف الفنية فى تحقيق الفوز على أبناء اسيوط بعقر داره ليواصل الفريق إهدار النقاط خاصة بعد أن نال هزيمة بالجولة الرابعة بخارج الديار أمام الالمونيوم بهدف نظيف ، وبهذه النتيجة تراجع بنى سويف المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، فيما رفع بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى محمد عبد السميع رصيده للنقطة السابعة بالمركز الخامس .



تليفونات بنى سويف يضمد جراحه



جاء فوز تليفونات بنى سويف على ضيفه طهطا الرياضى بثلاثية نظيفة واداء جيد ليريح اعصاب المتابعين والجهاز الفنى خاصة وأن الفوز منح الفريق تواجدا مميزا بالمربع الذهبي بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن شقيقه بنى سويف ، وأدرك لاعبي التليفونات خطورة فقد نقاط جديدة خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام البنك بعقر داره ، وشهدت صفوف التليفونات عودة عناصره الفنية القوية امثال مانجا فوادى ومصطفى كشرى ومحمود مبارك ، فيما فشل أبناء طهطا بقيادة بركات ابراهيم فى التعامل مع قوة الفريق السويفى فنيا وتلقوا ثلاثة أهداف ليحتل طهطا المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط فقط جمعهما من ثلاث تعادلات .



الإعلاميين يزيد أوجاع المنياوية بمواجهة زمالكاوية



احمد صالح بثانى مواجهة رسمية له كمدير فنى جديد للاعلاميين نجح فى التفوق على طارق السيد المدير الفنى للمنيا بنتيجة 2/1 وهى النتيجة التى زادت من أوجاع أبناء المنيا خاصة فى ظل تدهور النتائج منذ بداية الموسم والخسارة أمام بنى سويف برباعية نظيفة بكأس مصر ورغم رحيل سمير كمونة إلا أن المنيا حتى الآن لا يعرف طعم الاستقرار ، فيما هدأت الأوضاع نسبيا بالاعلاميين ليحتل الفريق المركز السادس برصيد 6 نقاط فيما توقف رصيد المنيا عند النقطة الرابعة بالمركز العاشر .



ديروط يتذوق طعم الانتصار



نجح أبناء ديروط بقيادة حمادة رسلان فى تذوق طعم الفوز على حساب ضيفه سوهاج الرياضى بهدف نظيف ، ديروط شهد رحيل مديره الفنى محمد يوسف عقب مباراة البنك الأهلى بالاسبوع الثانى والتى انتهت بفوز البنك بثلاثية نظيفة ومع قدوم حمادة رسلان المدير الفنى الجديد للفريق تعادل الفريق بمبارتين وفوز بهدف نظيف أمام كتيبة سوهاج بقيادة رامبو ، ليتقدم ديرةكةللمىك. الثامن برصيد 5 نقاط فيما واصل أبناء سوهاج مسلسل التراجع والنتائج السلبية ليتذيل الفريق جدول الترتيب محتلا المركز الثانى عشر برصيد نقطتين .



جدول ترتيب المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى



1- البنك الأهلى 13 نقطة



2- شبان قنا 12 نقطة



3- بنى سويف 10 نقاط



4- تليفونات بنى سويف 10 نقاط



5- بترول اسيوط 7 نقاط



6- الإعلاميين 6 نقاط



7- الالمونيوم 6 نقاط



8- ديروط 5 نقاط



9 - الفيوم 4 نقاط



10- المنيا 4 نقاط



11- طهطا 3 نقاط



12 - سوهاج نقطتين