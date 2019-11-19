ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام





تحدد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في مصر، بعد صعود منتخب مصر للمباراة النهائية للبطولة بعد أن سحق منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي بثلاثية نظيفة في المباراة الت شهدها ملعب القاهرة الدولي.





وضرب منتخب مصر موعداً يوم 22 نوفمب الجاري مع منتخب كوت ديفاور، الذي أطاح بغانا في وقت سابق.





أهداف منتخب مصر في جنوب أفريقيا





وسجل أهداف كتيبة الفراعنة كلاً من رمضان صبحي في الدقيقة 57 وعبدالرحمن مجدي هدفين في الدقيقتين 84 و 89 من عمر المباراة.





مصطفى محمد مازال يغرد وحيداً في صدارة الهدافين





ولا زال نجم الزمالك مصطفى محمد هو هداف البطولة حتى الآن برصيد 4 أهداف، رغم صيامه عن التهديف خلال مباراة اليوم.





ثنائي الفراعنة ينضم للائحة الهدافين





فيما إنضم الثنائي عبد الرحمن مجدي ورمضان صبحي لقائمة الهدافين اليوم، بعد تسجل مجدي لثنائية، وتسجيل رمضن صبحي ثاني أهدافه في البطولة.





نجم كوت ديفوار في الصورة





وإنضم النجم الإيفواري يوسف داو للقائمة بعد ثنائيته اليوم في مرمى غانا في اللقاء الذي حسمه الأفيال بفارق ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.









سجل هدافي البطولة





1- مصطفي محمد (مصر) 4 أهداف





2- رمضان صبحي (مصر) هدفين





3- عبدالرحمن مجدي (مصر) هدفين





4- يوسف داو (كوت ديفوار) هدفين





5- فرانك إيفينا (الكاميرون) هدفين





6- أوسو كوابينا (غانا) هدفين





7- ياو يبواه (غانا) هدفين.